Neúspešný prevrat v Benine si vyžiadal obete na životoch
Obete na oboch stranách si vyžiadali „násilné zrážky“ medzi pučistami a Republikánskou gardou v rezidencii prezidenta Patricea Talona.
Autor TASR
Cotonou 8. decembra (TASR) - Neúspešný pokus o prevrat v Benine si vyžiadal niekoľko obetí na životoch, oznámila v pondelok vláda tejto západoafrickej krajiny po svojom mimoriadnom zasadnutí, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Dodala, že obete na oboch stranách si vyžiadali „násilné zrážky“ medzi pučistami a Republikánskou gardou v rezidencii prezidenta Patricea Talona. Medzi mŕtvymi je aj manželka náčelníka generálneho štábu armády generála Bertina Badu, ktorý bol smrteľne zranený pri inom, skoršom útoku pučistov.
Vojaci vystupujúci pod názvom Výbor za obnovu v nedeľu ráno obsadili budovu štátnej televízie. Pod vedením podplukovníka Pascala Tigriho ôsmi vojaci v živom vysielaní oznámili zosadenie prezidenta Talona, rozpustenie vlády a pozastavenie fungovania štátnych inštitúcií.
Do nedeľného popoludnia beninská armáda za podporu vzdušných a pozemných síl Nigérie puč potlačila a zaútočila na utekajúcich vzbúrencov. Aspoň tucet vojakov bol zadržaný, ďalší sú na úteku. Miesto, kde sa zdržiava Tigri - príslušník špeciálnych jednotiek s výcvikom absolvovaným aj v Číne - nie je známe.
Talon označil pokus o prevrat za „nezmyselné dobrodružstvo“ a vyhlásil, že situáciu má pod kontrolou. Sľúbil potrestať vzbúrencov a zaistiť bezpečnosť rukojemníkov, medzi ktorými majú byť aj vysokí armádni dôstojníci. Mená ani ich počet neuviedol. Médiá medzičasom informovali, že dvaja vysokopostavení dôstojníci boli po asi 24 hodinách zajatia prepustení na slobodu. Beninská armáda, ktorá sa prihlásila k zodpovednosti za túto operáciu, odmieta komentovať okolnosti a miesto ich prepustenia
Regionálny blok Hospodárske spoločenstvo západoafrických štátov (ECOWAS) oznámil, že do Beninu vyslal pohotovostné jednotky na ochranu demokracie. Súčasťou kontingentu boli vojaci z Nigérie, Ghany, Pobrežia Slonoviny a Sierry Leone, avšak jeho veľkosť nie je známa.
Nigérijská vláda oznámila, že o pomoc ju požiadal Talon. Nie je však jasné, koľko vojakov alebo techniky bolo vyslaných.
ECOWAS naposledy vojensky zasiahol v roku 2017 v Gambii, keď donútil Yahyu Jammeha odovzdať moc v krajine po volebnej porážke.
ECOWAS vedený Nigériou sa pokúsil zasiahnuť aj po prevrate v roku 2023 v Nigeri, no hrozba zásahu viedla k patovej situácii a odchodu troch krajín, kde vládnu junty, z ECOWAS-u.
Analytici tvrdia, že Nigéria má strategický záujem brániť svoje hranice - najmä teraz, keď čelí závažnej bezpečnostnej kríze. „Puč v Benine je už príliš veľa. Nigéria si nemôže dovoliť, aby ju obklopovali nepriateľské režimy,“ povedal pre AP Oluwole Ojewale z Inštitútu pre bezpečnostné štúdie v Dakare.
Neúspešný prevrat je najnovším zo série vzbúr v západnej Afrike od roku 2020. Minulý mesiac sa moci zmocnili vojaci v Guinea-Bissau po spochybnených voľbách; v posledných piatich rokoch zažili podobné prevraty aj Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Guinea a Gabon.
Napriek histórii prevratov po získaní nezávislosti od Francúzska v roku 1960 zažil Benin v posledných dvoch desaťročiach relatívny pokoj. V apríli 2026 si Beninčania budú voliť nového prezidenta, keďže Talon po desiatich rokoch končí vo funkcii.
