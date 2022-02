NEUTRÁLNE ŠVAJČIARSKO ZAVÁDZA VOČI RUSKU SANKCIE

Bern 28. februára (TASR) - Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis v pondelok oznámil, že jeho krajina prijala sankcie voči Rusku. Opatrenia sú podľa neho rovnaké, ako sankcie zo strany Európskej únie. TASR o tom informovala na základe informácií od AFP a Reuters.



"Je to veľký krok pre Švajčiarsko," povedal Cassis na tlačovej konferencii po tom, ako neutrálna alpská krajina niekoľko dní váhala, či sa pripojí k medzinárodnému kroku sankcionovať Moskvu za útok na jej suseda, uviedla AFP.



"Vzhľadom na pokračujúcu vojenskú intervenciu Ruska na Ukrajine sme sa rozhodli prijať balíky sankcií uvalených Európskou úniou 23. a 25. februára," uviedla švajčiarska vláda vo vyhlásení a dodala, že stojí po boku Ukrajiny a jej obyvateľov. Aj z tohto dôvodu bude dovážať humanitárnu pomoc pre ľudí, ktorí ušli z Ukrajiny do Poľska.



Švajčiarsky prezident ďalej spresnil, že jeho krajina zakáže aj prelety ruských lietadiel vrátane súkromných strojov, ktoré vlastnia oligarchovia. Naopak sankcie sa nebudú týkať obchodovania s komoditami, pretože to nie je podľa tamojšieho ministra financií ani súčasťou európskych sankcií.



Švajčiarsko podľa Reuters "prešlo kľukatou cestou" medzi prejavením solidarity so Západom a zachovaním svojej tradičnej neutrality. Bern však čelil rastúcemu tlaku, aby sa jasne postavil na stranu Západu a proti Moskve a prijal represívne sankcie.