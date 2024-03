Neverím, že nenapadne Česko, povedal Fiala o Putinovi

Praha 29. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že nemá záujem napadnúť Poľsko či Česko, ale premiér Petr Fiala varuje, že sa mu nedá veriť. Podobne sa vyjadrili napríklad aj český minister vnútra Vít Rakušan a šéf diplomacie Jan Lipavský. TASR prevzala informácie z portálu televízie Nova TN.cz.



Šéf Kremľa vyhlásil, že Česko nenapadne, ale podľa predsedu českej vlády to nič neznamená. "Vladimir Putin opakovane ukázal, že sa mu veriť nedá. Sme ale členskou krajinou NATO, ktoré zaručuje našu bezpečnosť. Bezpečnostná situácia v Európe sa s ruskou agresiou na Ukrajine výrazne zmenila a aj kvôli tomu musíme viac investovať do bezpečnosti Českej republiky," povedal Fiala.



Pri rozhovore s ruskými vojenskými pilotmi rozoberal Putin medzinárodnú politiku a jednou z tém bol aj možný útok na Severoatlantickú alianciu. "To je úplný nezmysel, nejaký útok na ďalšie krajiny, na Poľsko, pobaltské štáty, dokonca aj Česi sa toho desia. Je to jednoducho nezmysel, len ďalší spôsob, ako klamú svoje obyvateľstvo a ťahajú z ľudí ďalšie peniaze, nútia ich niesť náklady na svojich bedrách," uviedol Putin.



Podobne ako Fiala sa vyjadril tiež prvý vicepremiér a minister vnútra Rakušan. "Človeku, ktorý útočnej vojne hovorí špeciálna vojenská operácia, sa nedá veriť ani slovo. Neriešim teda Putinove výroky, ale jeho činy. A tie ma vedú k maximálnej ostražitosti voči nemu aj voči Rusku," napísal Rakušan na sociálnej sieti X.



"Posledná osoba, ktorú Putin uisťoval, že sa jej nič zlé nestane, bol istý Jevgenij Prigožin. Posledná krajina, ktorú Putin uisťoval, že ju nenapadne, bola Ukrajina. Ak by sme verili jeho uisťovaniu tentoraz, mohli by sme byť právom obvinení nielen z naivity, ale aj z vážneho zanedbania národnej bezpečnosti," doplnil minister zahraničných vecí Jan Lipavský.