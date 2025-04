Neverný muž spadol počas úteku pred manželkou z veľkej výšky

Ravensburg 19. apríla (TASR) – Neverný 66-ročný muž utrpel vážne zranenia, keď sa pri pokuse o útek pred svojou manželkou snažil zo štvrtého poschodia spustiť na zem po zviazaných posteľných plachtách, oznámila v sobotu polícia z nemeckého mesta Ravensburg. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Muž bol v piatok v hotelovej izbe so svojou milenkou, keď na dvere izby zaklopala jeho manželka. Spanikáril, zviazal dokopy dve plachty a pokúsil sa po nich uniknúť ako hrdina z akčného filmu, píše DPA.



Stratil však silu v rukách a po páde z veľkej výšky na striešku hotela bol prevezený do nemocnice. Podľa zástupcov polície prítomných na mieste boli jeho zranenia vážne, no nie život ohrozujúce.