Nevesta bojovníka Islamského štátu prehrala spor vo veci občianstva

Londýn 7. februára (TASR) - Shamima Begumová, ktorá sa ako tínedžerka vydala v Sýrii za bojovníka extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), neuspela v piatok s odvolaním proti rozhodnutiu britskej vlády odobrať jej občianstvo. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Osobitná komisia pre odvolania prisťahovalcov v Londýne rozhodla, že zbavením občianstva nezostala Begumová (20) bez štátnej príslušnosti. Žena sa teda nemôže vrátiť do Británie.



Begumová sa proti verdiktu komisie odvolá, napísal vo vyhlásení právnik Daniel Furner z právnickej kancelárie Birnberg Peirce and Partners.



Furner uviedol, že bude "ťažké vysvetliť" toto rozhodnutie Begumovej, lebo komisia uznala, že v utečeneckom tábore čelí "mimoriadnemu nebezpečenstvu", ale nedovolila jej vrátiť sa do Británie a viesť právnu bitku vo svojom prípade.



"Vec sa má tak, že právo pani Begumovej venovať sa svojmu odvolaniu proti odobratiu občianstva ministerstvom vnútra je týmto bezvýznamné," dodal právnik.



Begumovej rodiča sa narodili v Bangladéši a podľa názoru britskej vlády to znamená, že Begumová nie je bez štátnej príslušnosti, lebo si môže nárokovať na bangladéšske občianstvo. V súčasnosti nemá bangladéšsky pas.



Begumová odišla z Londýna ako 15-ročná školáčka v roku 2015 s dvoma kamarátkami, s ktorými sa pridali k teroristickej organizácii IS.



Kritika vlády za odobratie jej občianstva zosilnela v marci po správach, že trojtýždňový syn Begumovej zomrel v utečeneckom tábore al-Haul na severovýchode Sýrie.



Britským médiám žena povedala, že s holandským manželom Yagom Riedijkom, bojovníkom Islamského štátu, mala dievčatko a ďalšieho chlapčeka, ale obe deti zomreli.



Britská vláda zbavila občianstva najmenej dve ďalšie Britky, ktoré sa vydali za bojovníkov Islamského štátu, pripomenula DPA.