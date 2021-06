Nevlastná sestra Anny Frankovej sa znovu stala rakúskou občiankou

Viedeň 26. júna (TASR) - Nevlastná sestra Anny Frankovej získala tento týždeň späť svoje rakúske občianstvo.



Ako spresnil denník The Times of Israel, rodina v súčasnosti 92-ročnej Evy Schlossovej utiekla z Rakúska v roku 1938, keď bolo začlenené do nacistického Nemecka. Schlossovci sa usadili v Belgicku a neskôr v Holandsku, kde sa Eva v Amsterdame spriatelila s Annou Frankovou.



Po vpáde nacistov do Holandska v roku 1940 sa Frankovci skryli, ale v roku 1944 bol ich úkryt prezradený a všetkých ľudí v ňom polícia zatkla.



Anna si ešte pred svojím odchodom do úkrytu začala písať denník, vďaka ktorému sa neskôr stala jednou z najznámejších obetí holokaustu na svete. Zomrela v roku 1945 v nacistickom koncentračnom tábore. Zahynula aj jej sestra Margot a matka.



Schlossovcov v Amsterdame stihol podobný osud: zatkli ich a poslali do koncentračného tábora Auschwitz v nacistami okupovanom Poľsku. Eva aj jej matka prežili, ale jej otec a brat boli zabití.



V roku 1953 sa Schlossovej matka Fritzi vydala za otca Anny Frankovej, Otta.



Posledných 70 rokov žila Eva Schlossová v Londýna, kde okrem iného spoluzakladala nadáciu Anne Frank Trust, ktorá sa zameriava na vzdelávanie o holokauste.



V pondelok Schlossová na rakúskom veľvyslanectve prevzala doklady o svojom rakúskom občianstve. Bola jej udelená aj medaila rakúskej vlády za služby pre Rakúsku republiku.