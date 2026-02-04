Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. február 2026Meniny má Veronika
< sekcia Zahraničie

Nevybuchnutá munícia vlani v Afganistane zabila desiatky ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úrady zaznamenali vlani celkovo 193 incidentov, ktoré súviseli s nevybuchnutými mínami a ďalšou muníciou.

Autor TASR
Kábul 4. februára (TASR) - V Afganistane zahynulo minulý rok v dôsledku explózií nevybuchnutej munície 87 ľudí a ďalších 333 utrpelo zranenia. Takmer dve tretiny obetí tvorili deti, oznámil v stredu tamojší úrad pre zvládanie katastrof. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Úrady zaznamenali vlani celkovo 193 incidentov, ktoré súviseli s nevybuchnutými mínami a ďalšou muníciou. Podľa údajov sa však v roku 2025 podarilo vyčistiť 58 štvorcových kilometrov územia, zneškodniť 24.720 mín a viac než dva milióny ľudí poučiť o rizikách spojených s výbušnými materiálmi.

Afganistan ale napriek tomu zostáva jednou z najviac zamínovaných krajín sveta. Kritici poukazujú v tejto súvislosti na to, že samotné vládne hnutie Taliban v minulosti počas povstania zamínovalo značný počet ciest a obcí, čím prispelo ku vzniku nebezpečenstiev, ktoré v súčasnosti naďalej ohrozujú civilné obyvateľstvo.
.

Neprehliadnite

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel