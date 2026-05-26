NEVYDARENÁ ŠOU V SYDNEY: Z oblohy padali do vody desiatky dronov
Podľa spoločnosti SkyMagic, ktorá mala dronovú šou na starosti, bola dôvodom poruchy nepredvídaná zmena v rádiofrekvenčnom prostredí, ku ktorej došlo po vzlete.
Autor TASR
Sydney 26. mája (TASR) - Takmer 90 dronov v pondelok večer kvôli poruche počas svetelnej šou v štvrti Darling Harbour v austrálskom Sydney popadalo do vody. TASR o tom informuje podľa správ televízie BBC a agentúry AFP.
Organizátori každoročného festivalu Vivid Sydney v utorok uviedli, že porucha bola spôsobená „nepredvídanými technickými problémami“ a v jej dôsledku zrušili aj ďalšie dve nadchádzajúce podujatia. Súčasťou festivalu sú okrem iného aj rôzne svetelné inštalácie.
Podľa spoločnosti SkyMagic, ktorá mala dronovú šou na starosti, bola dôvodom poruchy „nepredvídaná zmena v rádiofrekvenčnom prostredí, ku ktorej došlo po vzlete“. Drony kvôli tomu „spustili procedúru bezpečného pristátia v reakcii na zníženú presnosť polohy“.
Dozens of drones have plummeted into the water during Monday night's Vivid Sydney show at Darling Harbour. #drone #darlingharbour #vivid #vividsydney #sydney pic.twitter.com/kfIOhnFQuc— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) May 26, 2026
