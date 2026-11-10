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NEVYHNE SA POPRAVE: Bangladéš rozhodol o osude expremiérky Vadžídovej
Sedemdesiatdeväťročná Vadžídová ušla v auguste 2024 vrtuľníkom do susednej Indie, keď rozzúrený dav vtrhol do jej paláca.
Autor TASR
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Dháka 10. novembra (TASR) - Bangladéšska prokuratúra v utorok zdôraznila, že expremiérka Hasína Vadžídová pre svoju neprítomnosť na pojednávaní už dávno zmeškala lehotu na odvolanie sa proti rozsudku smrti a po návrate domov z exilu ju čaká poprava. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vadžídová, ktorá v Bangladéši vládla 15 rokov až do svojho zvrhnutia, sa zaviazala k návratu do domovskej krajiny z exilu v Indii, a to už v decembri. Bangladéšsky súd však udelil expremiérke trest smrti za spáchanie zločinov proti ľudskosti v snahe potlačiť protivládne protesty v roku 2024.
„Hasína nemá inú možnosť, ako je vykonanie rozsudku,“ povedal novinárom predstaviteľ prokuratúry v reakcii na správy o jej plánovanom návrate. Pripomenul tiež, že zmeškala lehotu na podanie odvolania proti rozsudku, čím sa vyčerpali jej právne možnosti na obranu. „Zákon stanovuje, že odvolanie musí byť podané do 30 dní od vynesenia rozsudku,“ uviedol. Expremiérku v neprítomnosti odsúdil osobitný tribunál v novembri 2025.
Sedemdesiatdeväťročná Vadžídová ušla v auguste 2024 vrtuľníkom do susednej Indie, keď rozzúrený dav vtrhol do jej paláca. Expremiérka opakovane tvrdila, že má v úmysle vrátiť sa do Bangladéša a pre AFP zdôraznila, že si je „plne vedomá“ toho, že jej hrozí trest smrti. Politička takisto povedala, že „strach za ňu nemôže rozhodovať“ a že má „povinnosti voči ľudu“.
Kritici obviňujú Vadžídovú z väznenia politických oponentov, prijímania prísnych zákonov namierených proti médiám a prehliadania rozsiahleho porušovania ľudských práv vrátane zabíjania opozičných aktivistov. Podľa Organizácie Spojených národov si jej zásah proti demonštrantom v roku 2024 vyžiadal až 1400 obetí. Bývala predsedníčka vlády čelí tiež radu ďalších obvinení vrátane korupcie, pripomína AFP.
Vadžídová, ktorá v Bangladéši vládla 15 rokov až do svojho zvrhnutia, sa zaviazala k návratu do domovskej krajiny z exilu v Indii, a to už v decembri. Bangladéšsky súd však udelil expremiérke trest smrti za spáchanie zločinov proti ľudskosti v snahe potlačiť protivládne protesty v roku 2024.
„Hasína nemá inú možnosť, ako je vykonanie rozsudku,“ povedal novinárom predstaviteľ prokuratúry v reakcii na správy o jej plánovanom návrate. Pripomenul tiež, že zmeškala lehotu na podanie odvolania proti rozsudku, čím sa vyčerpali jej právne možnosti na obranu. „Zákon stanovuje, že odvolanie musí byť podané do 30 dní od vynesenia rozsudku,“ uviedol. Expremiérku v neprítomnosti odsúdil osobitný tribunál v novembri 2025.
Sedemdesiatdeväťročná Vadžídová ušla v auguste 2024 vrtuľníkom do susednej Indie, keď rozzúrený dav vtrhol do jej paláca. Expremiérka opakovane tvrdila, že má v úmysle vrátiť sa do Bangladéša a pre AFP zdôraznila, že si je „plne vedomá“ toho, že jej hrozí trest smrti. Politička takisto povedala, že „strach za ňu nemôže rozhodovať“ a že má „povinnosti voči ľudu“.
Kritici obviňujú Vadžídovú z väznenia politických oponentov, prijímania prísnych zákonov namierených proti médiám a prehliadania rozsiahleho porušovania ľudských práv vrátane zabíjania opozičných aktivistov. Podľa Organizácie Spojených národov si jej zásah proti demonštrantom v roku 2024 vyžiadal až 1400 obetí. Bývala predsedníčka vlády čelí tiež radu ďalších obvinení vrátane korupcie, pripomína AFP.