Nevyprovokovaných útokov žralokov je najmenej za desať rokov

New York 8. februára (TASR) — Počet nevyprovokovaných útokov žralokov na celom svete v roku 2022 bol najnižší za ostatných desať rokov. Vyplýva to z databázy International Shark Attack File (ISAF), ktorú prevádzkuje University of Florida. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Podľa ISAF bolo vlani zaznamenaných 57 nevyprovokovaných útokov. Z toho päť útokov bolo smrteľných, čo je o štyri menej ako v predchádzajúcom roku a o päť menej ako v roku 2020.



K väčšine útokov (41) došlo v Spojených štátoch, vrátane 16 na Floride. V Austrálii bolo zaznamenaných deväť útokov.



Od roku 2013 dochádzalo v priemere k 74 nevyprovokovaným útokom. Výrazne pod týmto priemerom bol aj rok 2020, čo zrejme spôsobili obmedzenia súvisiace s pandémiou a uzavretím pláží.



"Vo všeobecnosti sa počet žralokov vo svetových oceánoch znížil, čo mohlo prispieť k nedávnemu poklesu," povedal Gavin Naylor, riaditeľ Floridského prírodovedného múzea. "Je pravdepodobné, že úmrtí ubudlo, pretože niektoré oblasti nedávno zaviedli prísne bezpečnostné predpisy na plážach, najmä v Austrálii," dodal.



ISAF v roku 2022 zaznamenal aj 32 "vyprovokovaných" útokov, ktoré nastanú vtedy, keď človek iniciuje kontakt so žralokom.



ISAF konštatuje, že pravdepodobnosť útoku žraloka zostáva naďalej veľmi nízka. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je globálne treťou najčastejšou príčinou náhodnej smrti utopenie. Takisto prílivy a silné prúdy predstavujú pre návštevníkov pláží väčšie riziko ako žraloky.