Nevyprovokovaných útokov žralokov na ľudí bolo vlani o 22 menej

Gainesville 11. februára (TASR) — V roku 2024 bolo na celom svete zaznamenaných 47 nevyprovokovaných útokov žralokov na ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to pokles o 22 prípadov a výrazne menej ako desaťročný priemer 70 prípadov. Vyplýva to z údajov databázy ISAF (International Shark Attack File), ktorú spravuje Floridské prírodovedné múzeum v Gainesville a boli zverejnené v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Smrťou človeka sa skončili štyri útoky, čo je o šesť prípadov menej ako v roku 2023.



Najviac nevyprovokovaných útokov žralokov (28) sa aj vlani stalo pri pobreží USA. Väčšina sa odohrala na Floride (14), z toho osem v okrese Volusia, ktorý je považovaný za "svetové hlavné mesto útokov žralokov“.



Mnohé útoky sa pripisujú mladým žralokom čiernoplutvým, ktoré sú v tejto oblasti bežné a ešte nedokážu dobre rozlišovať medzi ľuďmi a svojou prirodzenou korisťou, ako sú ryby, raje a iné žraloky.



K jedinému smrteľnému útoku v Spojených štátoch došlo pri severozápadnom pobreží ostrova Oahu.



Aj Austrália minulý rok zaznamenala niekoľko nevyprovokovaných útokov žralokov, no žiadny z nich nebol smrteľný. V austrálskych vodách pritom žije všetkých 13 druhov žralokov, o ktorých je známe, že útočia na ľudí.



Podľa Gevina Naylora, riaditeľa programu výskumu žralokov Floridského prírodovedného múzea, by nižší počet útokov mohol byť len výsledkom kolísania štatistických údajov, keďže aj v uplynulých rokov značne varioval.



Výročná správa ISAF dokumentuje útoky, pri ktorých ľudia útok žralokov nevyprovokovali. Prípady, keď došlo k úmyselnému alebo neúmyselnému kontaktu žraloka a človeka, napríklad pri love alebo pri pokuse o vyslobodenie žraloka zo siete, v nej nie sú zaznamenané.



Účastníkmi tretiny zaznamenaných útokov boli surfisti. "Ľudia surfujú tam, kde sú dobré vlny, a tam, kde sú dobré vlny, je zakalená voda, a tam, kde je zakalená voda, sú často ryby, ktoré lákajú žraloky," vysvetlil Naylor.



Štúdie ukázali, že populácie veľkých druhov žralokov sú teraz oveľa menšie ako pred niekoľkými desaťročiami. Ľudia a žraloky sa však čoraz častejšie zdržiavajú v tých istých vodách. "Často sú to rovnaké klimatické podmienky, ktoré privádzajú ľudí do vody a žraloky bližšie k brehu," konštatoval vysvetlil Naylor.