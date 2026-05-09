< sekcia Zahraničie
Nevyriešených súdnych prípadov v Chorvátsku je menej
V roku 2025 pracovalo na súdoch všetkých úrovní v Chorvátsku 1674 sudcov a naďalej pretrváva pokračujúci trend zvyšovania ich veku.
Autor TASR
Záhreb 9. mája (TASR) - Podľa výročnej správy o stave chorvátskeho súdnictva sa v roku 2025 znížil počet nevyriešených súdnych prípadov v porovnaní s predchádzajúcim rokom, hoci dĺžka súdnych konaní sa predĺžila. Autorom správy je predsedníčka Najvyššieho súdu Gordana Jalšovečki, TASR o tom píše podľa agentúry Hina.
V roku 2025 pokračoval dlhodobý trend, keď bolo na súdy podaných ročne viac ako jeden milión nových prípadov. Celkovo to bolo 1.144.248 prípadov, čo je pokles o 11 percent oproti roku 2024. Počet otvorených spisov ostáva veľmi vysoký bez ohľadu na ich možnú komplikovanosť, uvádza sa v správe a počet vyriešených prípadov bol o 12,14 percenta nižší ako v predchádzajúcom roku.
Všetky súdy v priebehu roka 2025 vyriešili viac prípadov, ako ich prijali, čo viedlo k zníženiu počtu nevyriešených prípadov v porovnaní s predchádzajúcim rokom zo 445.978 na 400.023 (pokles o 10,3 percenta).
V roku 2025 pracovalo na súdoch všetkých úrovní v Chorvátsku 1674 sudcov a naďalej pretrváva pokračujúci trend zvyšovania ich veku. Na konci roka 2025 pracovalo na súdoch 7.906 súdnych úradníkov, poradcov, štátnych zamestnancov a podporného personálu, čo bolo o 129 menej ako na konci roka 2024.
V roku 2025 pokračoval dlhodobý trend, keď bolo na súdy podaných ročne viac ako jeden milión nových prípadov. Celkovo to bolo 1.144.248 prípadov, čo je pokles o 11 percent oproti roku 2024. Počet otvorených spisov ostáva veľmi vysoký bez ohľadu na ich možnú komplikovanosť, uvádza sa v správe a počet vyriešených prípadov bol o 12,14 percenta nižší ako v predchádzajúcom roku.
Všetky súdy v priebehu roka 2025 vyriešili viac prípadov, ako ich prijali, čo viedlo k zníženiu počtu nevyriešených prípadov v porovnaní s predchádzajúcim rokom zo 445.978 na 400.023 (pokles o 10,3 percenta).
V roku 2025 pracovalo na súdoch všetkých úrovní v Chorvátsku 1674 sudcov a naďalej pretrváva pokračujúci trend zvyšovania ich veku. Na konci roka 2025 pracovalo na súdoch 7.906 súdnych úradníkov, poradcov, štátnych zamestnancov a podporného personálu, čo bolo o 129 menej ako na konci roka 2024.