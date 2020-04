Denný počet obetí stúpol v New Yorku, ale nákaza sa spomaľuje

New York 14. apríla (TASR) - Americký štát New York zaznamenal za posledných 24 hodín 778 úmrtí na nový koronavírus, čo je nárast oproti 671 úmrtiam v predchádzajúci deň, ale novoprijatých pacientov v nemocniciach a aj počet nakazených je menej. V utorok to vyhlásil guvernér štátu Andrew Cuomo, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Celkový počet mŕtvych po pripočítaní nového denného počtu je v štáte New York, ohnisku nákazy v USA, 10.834, povedal Cuomo novinárom.



Aktuálny denný počet sa blíži počtu zo štvrtka minulého týždňa, keď bolo hlásených 799 úmrtí.



Cuomo však uviedol, že nákaza sa naďalej spomaľuje, pričom priemerný počet hospitalizovaných a intubovaných klesá.



Guvernér doplnil, že novoprijatých hospitalizovaných ľudí bolo v pondelok okolo 1600, čo je pokles v porovnaní s vyše 3400 takýchto pacientov zaznamenaných začiatkom apríla.



"Znižujeme mieru nakazených," zdôraznil Cuomo. "Meníme krivku, každý deň. Dokazujeme, že my ovládame vírus, vírus neovláda nás," pokračoval guvernér.



New York postihla smrtiaca pandémia najviac z celých Spojených štátov, takmer polovica úmrtí v krajine nastala práve v tomto štáte.



V celých USA podľahlo ochoreniu COVID-19 spôsobenému novým koronavírusom vyše 23.700 ľudí, ukazujú údaje prestížnej súkromnej Univerzity Johnsa Hopkinsa.



Cuomo v pondelok oznámil, že pracuje na pláne postupného znovuotvorenia New Yorku po dlhých týždňoch prísnych opatrení obmedzujúcich život obyvateľov. Svoj krok vysvetlil tým, že najhoršie obdobie pandémie už majú "za sebou".