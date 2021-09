Guvernérka NY podpísala zákony na podporu osôb zasahujúcich 11.9.2001

New York 12. septembra (TASR) - Guvernérka amerického štátu New York Kathy Hochulová v sobotu podpísala tri zákony, ktoré záchranárom, zdravotníkom a ďalším predstaviteľom úradov zasahujúcim počas útokov z 11. septembra 2001 pomôžu žiadať o príspevky. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica CNN.



Zákony rozšíria kritéria definujúce pracovníkov úradov zasahujúcich v prvej línii pri teroristickom útoku (first responders). Osoby zaradené v dôchodkovom systéme budú môcť prostredníctvom internetu oznámiť, že sa zúčastnili na záchranných prácach počas útokov.



"Zabezpečíme, aby dostali podporu a výhody, ktoré si zaslúžia," uviedla Hochulová vo vyhlásení.



Spojené štáty si v sobotu pripomenuli 20. výročie od teroristických útokov z 11. septembra 2001, pri ktorých prišlo o život takmer 3000 ľudí.



Islamskí militanti z teroristickej siete al-Káida uniesli v USA štyri dopravné lietadlá. Zaútočili nimi na dva mrakodrapy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku a na Pentagón. Štvrté lietadlo, ktoré sa do cieľa nedostalo, pretože únoscov premohli cestujúci, sa zrútilo do poľa v Pensylvánii.