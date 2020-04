New York hlási najnižší denný prírastok úmrtí od začiatku apríla

New York 18. apríla (TASR) - Americký štát New York, ktorý je v USA epicentrom pandémie koronavírusu, hlásil v sobotu najnižší denný prírastok úmrtí za vyše dva týždne. Informovala o tom agentúra AP.



Podľa newyorského guvernéra Andrewa Cuoma za posledných 24 hodín v štáte zomrelo 540 ľudí nakazených koronavírusom. Po prvý raz od 1. apríla je tak počet úmrtí menší než 550.



Zároveň klesá aj počet nových hospitalizovaných pacientov, ktorých však za posledný deň - rovnako ako v predchádzajúcich dňoch - pribudlo takmer 2000.



Guvernér Cuomo preto varoval, že kríza ešte zďaleka nie je zažehnaná a že zatiaľ nemožno uvažovať o zmiernení prísnych karanténnych a reštrikčných opatrení. Podľa neho je ale možné, že epidémia v štáte New York už začala opadávať.



Ohniskom nákazy naďalej zostávajú domovy pre seniorov, kde dokopy zomrelo už vyše 2700 ľudí. Celkovo v štáte New York potvrdili už takmer 13.000 úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom. U ďalších 4000 ľudí sa takáto príčina predpokladá, ale nebola potvrdená laboratórnymi testami. Minulý týždeň - 9. apríla - hlásili v New Yorku 799 nových úmrtí za jeden deň.



Spojené štáty majú v súčasnosti najviac potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom i úmrtí na svete: aktuálne evidujú už vyše 728.000 infikovaných a viac ako 38.000 mŕtvych.