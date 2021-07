New York nariadil očkovanie mestských zamestnancov

New York 26. júla (TASR) - Americké mesto New York bude od 13. septembra vyžadovať od všetkých svojich zamestnancov, aby sa preukázali potvrdením o očkovaní proti novému koronavírusu alebo aby každý týždeň absolvovali test. Oznámil to v pondelok newyorský starosta Bill de Blasio, informovala agentúra AFP.



Nové nariadenie sa bude vzťahovať na viac ako 300.000 pracovníkov mesta vrátane policajtov, hasičov a učiteľov a do platnosti vstúpi v prvý deň nového školského roku.



"Je to v záujme nášho procesu oživenia. Ide o to, aby sme zaistili bezpečnosť ľudí," povedal de Blasio na tlačovej konferencii.



Už minulý týždeň de Blasio ohlásil podobné pravidlo pre 30.000 zdravotníkov verejných nemocníc. Tí sa budú musieť tiež nechať zaočkovať alebo pre nich bude od 2. augusta platiť povinné testovanie na týždennej báze.



Ide o dosiaľ najprísnejšie opatrenie, aké v New Yorku prijali s cieľom posilniť mieru zaočkovanosti obyvateľov. Aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu tam doposiaľ dostalo 59 percent dospelej populácie, avšak tempo vakcinácie sa aktuálne spomaľuje.



Otázka, aké kroky prijať na zvýšenie počtu zaočkovaných ľudí, vzbudzuje v Spojených štátoch - kde tvorí nákazlivejší variant delta podľa odhadov vyše 89 percent prípadov nákazy - kontroverzné reakcie, konštatuje AFP. Mnohí zdravotnícki predstavitelia tlačia na zavedenie povinného očkovania, prinajmenšom pre určité skupiny obyvateľstva. Viaceré štáty vedené republikánmi však schválili zákony zakazujúce donucovacie prostriedky týkajúce sa vakcinácie, a to najmä na školách.