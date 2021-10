New York nariadil očkovanie policajtom, hasičom a verejným pracovníkom

New York 20. októbra (TASR) - V meste New York nariadili v stredu povinné očkovanie proti covidu všetkým zamestnancom verejného sektora vrátane policajtov a hasičov. V prípade neuposlúchnutia nariadenia im bude hroziť strata zamestnania. Oznámil to v stredu starosta New Yorku Bill de Blasio, ktorého citovala agentúra AFP.



Opatrenie sa bude vzťahovať na 160.000 zamestnancov mesta New York. Pre policajtov, hasičov či pracovníkov komunálnych služieb bude očkovanie povinné od 1. novembra.



V prípade väzenských dozorcov bude vyžadovaná vakcinácia až od 1. decembra vzhľadom na aktuálny nedostatok zamestnancov v hlavnom newyorskom väzenskom komplexe na ostrove Rikers Island.



"Nezaočkovaní zamestnanci dostanú neplatené voľno dovtedy, kým svojmu nadriadenému neukážu potvrdenie o vakcinácii," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie newyorského starostu. Zamestnancom pritom nebude stačiť potvrdenie o negatívnom výsledku testu na koronavírus, približuje AFP.



Mestskí zamestnanci dostanú k výplate aj 500-dolárovú odmenu v prípade, že sa zaočkujú do 29. októbra.



Viac ako 70 percent z ľudí, na ktorých sa nové nariadenie vzťahuje, však už dostalo prinajmenšom prvú dávku vakcíny, a tak je dosiaľ nezaočkovaných len približne 46.000 z nich.



V osemmiliónovom New Yorku už skôr nariadili povinné očkovanie učiteľov verejných škôl aj zdravotníkov, v dôsledku čoho sa výrazne zvýšila zaočkovanosť tamojšej populácie.



Potvrdenie o očkovaní vyžadujú úrady v tomto veľkomeste taktiež pri väčšine spoločenských aktivít v interiéroch, ako napríklad návštevách reštaurácií, divadiel, kín či posilňovní. V New Yorku sa dosiaľ prinajmenšom prvou dávkou vakcíny proti covidu dalo zaočkovať už viac ako 84 percent dospelých obyvateľov.



Je však pravdepodobné, že najnovšie nariadenie sa stretne aj s odmietavými reakciami, keďže policajné odbory v New Yorku už skôr vyjadrili nesúhlas s povinným očkovaním, pričom sa odvolávali na osobnú slobodu. Proti pokusom o zavedenie povinného očkovania sa v súčasnosti búria aj odbory policajtov v Chicagu, uvádza AFP.



V súvislosti s covidom zomrelo v meste New York od začiatku pandémie už 34.000 ľudí.