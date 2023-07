New York odškodní účastníkov protestov proti policajnému násiliu

New York 20. júla (TASR) - Mesto New York súhlasilo s vyplatením 13 miliónov dolárov vyše tisícke obyvateľov, ktorých tamojšia polícia zadržala počas protestov vyvolaných smrťou Afroameričana Georgea Floyda.



TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry DPA, podľa ktorej ide o najvyššie odškodné priznané demonštrantom v dejinách USA.



Dohodu o odškodnení musí ešte schváliť príslušný newyorský federálny sudca. Oficiálne bola predložená súdu na posúdenie už v stredu večer.



Každý z 1380 protestujúcich, ktorých zadržali medzi 28. májom a 4. júnom 2020 v newyorských štvrtiach Manhattan a Brooklyn, by mal v rámci navrhovaného urovnania dostať najmenej 9950 dolárov. Navyše im preplatia aj výdavky za právnické služby, ktoré sa pohybujú v miliónoch dolárov.



Príslušnú žalobu predložili začiatkom roka 2021 právnici z newyorskej pobočky amerického Národného združenia právnikov. Newyorské policajné oddelenie (NYPD) v nej obvinili z toho, že rôznym spôsobom porušilo občianske aj ústavné práva účastníkov uvedených protestov organizovaných hnutím Black Lives Matter (BLM).



Obvinenia sa týkali najmä nadmerného použitia sily, nesprávneho použitia slzného spreja alebo bránenia tomu, aby sa demonštranti mohli v pokoji rozísť. Pri jednom incidente v Brooklyne dokonca policajti hádzali na protestujúcich bicykle.



Právni zástupcovia demonštrantov využili skutočnosť, že mali k dispozícií tisíce videozáznamov z priebehu demonštrácií, medzi ktorými boli aj zábery z mobilov, policajných kamier a vrtuľníkov.



Protesty po celých USA vypukli po smrti Afroameričana Georgea Floyda v americkom štáte Minnesota, ktorého sa polícia 25. mája 2020 najskôr pokúsila zadržať v Minneapolise pre podozrenie, že v neďalekom obchode použil falošnú 20-dolárovú bankovku.



Jeden zo zasahujúcich policajtov - Derek Chauvin – vyše osem minút kľačal na Floydovom krku. Zatýkaný dával najavo, že nemôže dýchať, Chauvin na to však nebral ohľad. Floyd sa postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Konanie policajtov zachytili na video okolostojaci ľudia. Tieto zábery vyvolali v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



Chauvin si za vraždu Georgea Floyda odpykáva 22,5-ročný väzenský trest. Ďalší traja bývalí policajti boli v tom istom prípade odsúdení ako spolupáchatelia vraždy.