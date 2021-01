New York plánuje otvorenie vnútorných priestorov reštaurácií

New York 30. januára (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo v piatok oznámil, že od 14. februára sa budú môcť znova otvoriť vnútorné priestory miestnych reštaurácií. K tomuto kroku sa pristúpi, ak bude pokračovať klesajúci trend nových prípadov nákazy koronavírusom, informovala agentúra AFP.



Cuomo uviedol, že percento pozitívne testovaných osôb v piatok pokleslo na 4,9, pričom ešte začiatkom januára dosahovalo 7,1. "Všetky modely predpokladajú, že toto číslo bude (ďalej) klesať," povedal novinárom.



V prípade, že tento pozitívny trend bude v ďalších dvoch týždňoch pokračovať, 14. februára, na Deň sv. Valentína, dôjde k opätovnému otvoreniu vnútorných priestorov reštaurácií v meste New York.



Reštaurácie budú môcť fungovať len na 25 percent svojej kapacity a musieť dodržiavať prísne hygienické nariadenia.



Podávanie jedál vo vnútorných priestoroch reštaurácií zakázali v New Yorku vlani na jar, keď mesto tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu, a znova ho povolili v septembri, keď sa epidemická situácia zlepšila.



V decembri sa napriek nespokojnosti zo strany prevádzkovateľov, museli vnútorné priestory reštaurácií v New Yorku, kde koronavírusu podľahlo už viac než 26.000 ľudí, zatvoriť znova.



V dôsledku pandémie bolo v New Yorku zrušených už najmenej 1000 reštaurácií, uvádza webstránka Eater. V dôsledku ochromenia činnosti gastrosektora prišlo o prácu viac ako 140.000 ľudí.



Cuomo dodal, že ak bude pokračovať súčasný pokles krivky nákazy, od 15. marca by v meste mohli byť povolené aj svadby s maximálnym počtom 150 hostí.