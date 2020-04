New York plánuje umiestniť do hotelov tisíce ľudí bez domova

New York 11. apríla (TASR) - Starosta mesta New York Bill de Blasio plánuje do 20. apríla umiestniť v hotelových izbách najmenej 6000 bezdomovcov. Informáciu priniesla v sobotu spravodajská televízia CNN.



V hoteloch budú prioritne ubytovávať tých bezdomovcov, ktorí sú v staršom veku, majú príznaky nákazy, alebo už boli pozitívne testovaní. Ľudí bez domova mesto ubytuje v hotelových zariadeniach aj v prípade, ak nebudú schopní dodržiavať usmernenia týkajúce sa dištancovania od spoločnosti.



Pozitívny test na ochorenie COVID-19 malo doposiaľ najmenej 343 bezdomovcov a ochoreniu doteraz podľahlo 20 z nich. Z nemocnice už bolo prepustených 37 ľudí bez domova, 139 je v izolácii v útulkoch, 81 je stále v nemocniciach a 35 je v izolácii so svojimi rodinami.



Guvernér štátu New York Andrew Cuomo na dnešnej tlačovej konferencii uviedol, že v štáte New York v piatok ochoreniu COVID-19 podľahlo 783 ľudí. Cuomo zároveň dodal, že aj keď sa nejedná o najvyšší počet denných úmrtí zaznamenaných od začiatku vypuknutia pandémie, počas uplynulého týždňa bol počet denných úmrtí približne rovnaký.