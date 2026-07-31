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New York podal žalobu na spoločnosť Kalshi za nelegálny hazard
Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová tvrdí, že Kalshi sa rozhodla ignorovať newyorské zákony o hazardných hrách a táto voľba má následky.
Autor TASR
Washington 31. júla (TASR) - Generálna prokuratúra amerického štátu New York v piatok zažalovala spoločnosť Kalshi, pretože jej platforma vystavuje obyvateľov „vážnym osobným a finančným rizikám“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spoločnosť Kalshi so sídlom v New Yorku samu seba označuje za federálne regulovanú burzu „kontraktov na udalosti“ a nie za tradičnú stávkovú kanceláriu. Táto definícia podľa AFP podnietila prebiehajúce právne spory so štátnymi regulačnými orgánmi.
Predikčné trhy, ktoré obchodujú s pravdepodobnosťou budúcich udalostí, si v USA v poslednom období získali širokú popularitu. Prezentujú sa ako alternatíva k tradičným prieskumom verejnej mienky a licencovaným stávkam na šport.
Podľa generálnej prokurátorky štátu New York Letitie Jamesovej miestne zákony o hazardných hrách chránia deti pred stávkovaním a pomáhajú bojovať proti závislosti od takýchto hier.
„Nezáleží na tom, ako si hovoria, predikčné trhy ako Kalshi sú jednoducho hazardné platformy,“ vyhlásila. Ignorovaním newyorských zákonov spoločnosť podľa nej prevádzkuje nelegálnu činnosť a poškodzuje obyvateľov New Yorku.
Prokuratúra v zastúpení štátu žiada súd, aby prikázala Kalshi pozastaviť finančné operácie, vyplatiť zákazníkom odškodné, vzdať sa všetkých nezákonných ziskov a zaplatiť pokutu vo výške ich trojnásobku.
Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová tvrdí, že Kalshi sa rozhodla ignorovať newyorské zákony o hazardných hrách a táto voľba má následky.
Predstaviteľka spoločnosti Elisabeth Diana v piatok povedala, že žaloba ublíži obyvateľom New Yorku a budú „vytlačení do zahraničia“. „Je smutné vidieť takýto typ politického divadla od vedenia v našom vlastnom štáte. Štáty nemôžu len tak zatvoriť burzu s federálnou licenciou,“ dodala vo vyhlásení.
Spoločnosť Kalshi čelí podobným právnym ťažkostiam vo viacerých amerických štátoch, kde regulačné orgány pre hazardné hry vydali nariadenia na ukončenie činnosti alebo podali žaloby pre prevádzkovanie nelicencovaného hazardného podnikania. Kalshi tvrdí, že jej aktivita nie je hazardom.
AFP konštatuje, že platformy ako Kalshi a jej rival Polymarket sú vo väčšine krajín mimo USA považované za nelegálne alebo neregulované.
Spoločnosť Kalshi so sídlom v New Yorku samu seba označuje za federálne regulovanú burzu „kontraktov na udalosti“ a nie za tradičnú stávkovú kanceláriu. Táto definícia podľa AFP podnietila prebiehajúce právne spory so štátnymi regulačnými orgánmi.
Predikčné trhy, ktoré obchodujú s pravdepodobnosťou budúcich udalostí, si v USA v poslednom období získali širokú popularitu. Prezentujú sa ako alternatíva k tradičným prieskumom verejnej mienky a licencovaným stávkam na šport.
Podľa generálnej prokurátorky štátu New York Letitie Jamesovej miestne zákony o hazardných hrách chránia deti pred stávkovaním a pomáhajú bojovať proti závislosti od takýchto hier.
„Nezáleží na tom, ako si hovoria, predikčné trhy ako Kalshi sú jednoducho hazardné platformy,“ vyhlásila. Ignorovaním newyorských zákonov spoločnosť podľa nej prevádzkuje nelegálnu činnosť a poškodzuje obyvateľov New Yorku.
Prokuratúra v zastúpení štátu žiada súd, aby prikázala Kalshi pozastaviť finančné operácie, vyplatiť zákazníkom odškodné, vzdať sa všetkých nezákonných ziskov a zaplatiť pokutu vo výške ich trojnásobku.
Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová tvrdí, že Kalshi sa rozhodla ignorovať newyorské zákony o hazardných hrách a táto voľba má následky.
Predstaviteľka spoločnosti Elisabeth Diana v piatok povedala, že žaloba ublíži obyvateľom New Yorku a budú „vytlačení do zahraničia“. „Je smutné vidieť takýto typ politického divadla od vedenia v našom vlastnom štáte. Štáty nemôžu len tak zatvoriť burzu s federálnou licenciou,“ dodala vo vyhlásení.
Spoločnosť Kalshi čelí podobným právnym ťažkostiam vo viacerých amerických štátoch, kde regulačné orgány pre hazardné hry vydali nariadenia na ukončenie činnosti alebo podali žaloby pre prevádzkovanie nelicencovaného hazardného podnikania. Kalshi tvrdí, že jej aktivita nie je hazardom.
AFP konštatuje, že platformy ako Kalshi a jej rival Polymarket sú vo väčšine krajín mimo USA považované za nelegálne alebo neregulované.