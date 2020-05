Poľnú nemocnicu v Central Parku uzavrú, počet nakazených klesá

New York 3. mája (TASR) - Núdzovú poľnú nemocnicu pre pacientov s koronavírusom, ktorú zriadili v newyorskom Central Parku, uzavrú. Dôvodom je pokračujúci pokles počtu nových prípadov nákazy v štáte New York, ktorý je v rámci USA hlavným ohniskom epidémie ochorenia COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.



Stany vybavené pľúcnymi ventilátormi a ďalším zdravotníckym zariadením postavili koncom marca na trávniku naproti nemocnici Mount Sinai Hospital.



Provizórna nemocnica mala pomôcť pri zvládaní obrovského náporu nových pacientov. Zriadila ju americká kresťanská charitatívna organizácia Samaritan's Purse, ktorá v sobotu informovala, že sa ju rozhodla uzavrieť.



Zariadenie doposiaľ poskytlo starostlivosť 191 chorým a od pondelka prestane prijímať nových pacientov. Doliečenie tých súčasných potrvá zhruba ďalšie dva týždne. Stany sa potom dekontaminujú a rozoberú.



"Predstavuje to významný medzník v rámci epidémie koronavírusu v New Yorku. Znamená to, že počet prípadov (nákazy) klesá na takú úroveň, ktorú už bude môcť zvládnuť aj miestne zdravotníctvo," uvádza sa vo vyhlásení organizácie Samaritan's Purse.



Epidémia v štáte New York si vyžiadala už takmer 19.000 životov. V najhoršom období (9. apríla) tam zomrelo takmer 800 chorých za deň. V sobotu pribudlo 299 nových obetí, avšak počet hospitalizácií klesá, rovnako ako množstvo pacientov napojených na ventilátory.



Vzhľadom na postupné odoznievanie epidémie už z newyorského prístavu vo štvrtok odplávala nemocničná loď amerického námorníctva USNS Comfort, ktorá taktiež poskytla chýbajúce lôžka pre pacientov s koronavírusom.



Na budúci týždeň by mali uzavrieť aj provizórnu nemocnicu zriadenú v priestoroch miestneho kongresového centra Javits Convention Center.