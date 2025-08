New York Post bude vydávať v Kalifornii bulvárne noviny

New York 5. augusta (TASR) - Americký denník New York Post začne na budúci rok vydávať v Kalifornii bulvárne noviny, čím prinesie do štátu na pacifickom pobreží sebavedomý, drzý a konzervatívne orientovaný prvok mediálneho prostredia Veľkého jablka. V tomto procese vytvára raritu 21. storočia - nové americké noviny s robustnou tlačovou verziou.



Noviny budú mať názov The California Post a ich ústredie sa bude nachádzať v Los Angeles. Plánujú sa zameriavať na politiku, miestne udalosti, biznis, zábavu a šport v najľudnatejšom štáte USA, pričom sa chystajú čerpať a nadväzovať na celonárodné pokrytie tohto tradičného newyorského denníka. Noviny budú vychádzať sedem dní v týždni. Okrem toho sa plánuje aj ich webová stránka s účtami na sociálnych médiách, informuje tlačová agentúra AP.



Tento projekt so smelými zámermi sa realizuje v turbulentnej atmosfére v oblasti podnikania so spravodajstvom, najmä v prípade printových novín. Od roku 2005 v Spojených štátoch zaniklo viac ako 3200 z nich, vyplýva z údajov Medillovej školy žurnalizmu (MSJ), ktorá spadá pod Severozápadnú univerzitu (NU). Online svet priniesol nové zdroje informácií a vplyvné osobnosti, zmenil vkus a návyky spotrebiteľov správ a prevrátil naruby reklamný trh, od ktorého boli noviny dovtedy závislé.



Kalifornia s takmer 40 miliónmi obyvateľov má stále stovky novín vrátane denníkov v Los Angeles a jeho okolí i v ďalších veľkých mestách. Podľa Dannyho Bakewella, prezidenta Los Angeles Press Club, však druhé najľudnatejšie mesto USA už dlho nemalo bulvárny časopis zameraný na regionálne témy.



„Je tu naozaj nepreskúmaný trh. Los Angeles je vždy pripravené na kvalitné spravodajstvo, a najmä v tejto chvíli, keď toľko iných novín upadá a mizne, by to mohla byť naozaj jedinečná príležitosť,“ povedal Bakewell, šéfredaktor týždenníka Los Angeles Sentinel, ktorý sa zameriava na černošské obyvateľstvo mesta.



New York Post založil v roku 1801 (pod názvom The New-York Evening Post) Alexander Hamilton, prvý americký minister financií a spoluautor Listov federalistov, súboru 85 článkov argumentujúcich v prospech ratifikácie ústavy USA. Rupert Murdoch, zakladateľ spoločnosti News Corp, odkúpil noviny v roku 1976, o niekoľko rokov neskôr ich predal a znova zakúpil v roku 1993.



New York Post je známy svojím neúprosným a kritickým prístupom k spravodajstvu, svojou schopnosťou zaoberať sa senzačnými alebo pikantnými témami, svojou rubrikou klebietok Page Six a obrovskými, často pamätnými titulkami na prednej strane. Je tiež významný hráč v miestnej i celonárodnej politike.