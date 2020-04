New York predlžuje obmedzenie pohybu do 15. mája

New York 16. apríla (TASR) - Guvernér amerického štátu New York Andrew Cuomo predĺžil vo štvrtok opatrenia obmedzenia pohybu do 15. mája. Hoci štatistiky nákazy koronavírusu ukazujú zlepšenie, Cuomo vyhlásil, že opatrenia musia pokračovať. Informovala o tom agentúra AFP.



Opatrenie uvádza, že doma musia zostať všetci pracovníci, ktorí nie sú životne dôležití pre chod spoločnosti. Zatvorená je takisto väčšina obchodov.



"Rád by som videl čísla ešte nižšie," povedal Cuomo na tlačovej konferencii, pričom odkazoval na denný počet úmrtí v dôsledku nákazy.



Počas uplynulých 24 hodín New York zaznamenal 606 nových úmrtí, najmenej za posledných desať dní.



"Zatiaľ nechcem hovoriť, čo príde potom. Mesiac je dlhý čas," dodal Cuomo.



Od piatka v štáte New York platí povinnosť nosiť na verejnosti rúška. Všetci obyvatelia musia od seba dodržiavať odstup najmenej šesť stôp (1,83 metra).



V štáte New York už chorobe COVID-19 podľahlo 11.586 ľudí. Nakazilo sa viac ako pol milióna osôb.