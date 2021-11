New York schválil oficiálne miestnosti na užívanie zakázaných drog

New York 30. novembra (TASR) - Úrady amerického mesta New York schválili v utorok vytvorenie špeciálnych miestností, kde ľudia budú môcť legálne užívať zakázané drogy vrátane heroínu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na starostu a zdravotníckeho komisára mesta.



Hlavným účelom týchto miestností je zmierniť zdravotné následky neregulovaného užívania zakázaných látok. Užívatelia sú tu pod dozorom a pri prvých známkach predávkovania im môže byť poskytnutá pomoc.



Tieto miesta sa oficiálne nazývajú "strediská prevencie predávkovania". Podobné miestnosti fungujú už roky napríklad v Kanade, Austrálii, Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku či Dánsku. V New Yorku ich tiež existuje niekoľko, doteraz však neboli oficiálne schválené.



Prvé strediská začnú fungovať už v priebehu utorka, a to na miestach, kde doteraz iba vymieňali použité ihly za sterilné, informoval zdravotnícky komisár mesta Dave Chokshi.



"Som hrdý, že mestám v tejto krajine ukazujeme, že po desaťročiach neúspechov je možný inteligentnejší prístup (k drogovej problematike)," uviedol vo vyhlásení starosta mesta Bill de Blasio.



Odporcovia týchto miestností tvrdia, že umožniť ľuďom škodiť si užívaním heroínu a iných drog je morálnym zlyhaním. Federálne zákony navyše zakazujú prevádzkovanie miest na užívanie drog.



Podľa štúdie zverejnenej vo vedeckom časopise Canadian Family Physician otvorenie takýchto miestností v kanadskom Vancouveri výrazne znížilo mieru predávkovania (z 253 na 165 v prepočte na 100.000 obyvateľov), výjazdov sanitiek k predávkovaným (67-percentný pokles) a infekcií vírusom HIV.



V meste New York zomrelo vlani na následky predávkovania 2060 ľudí, čo je najviac, odkedy sa v roku 2000 začali tieto štatistiky zaznamenávať. V celých USA na predávkovanie zomrelo viac než 93.300 ľudí – takmer o 30 percent viac než v roku 2019.