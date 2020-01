Šéf OSN varoval pred nárastom antisemitizmu

New York 27. januára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok varoval pred nárastom prejavov antisemitizmu, ktorý je podľa neho badateľný po celom svete. Informovala o tom agentúra DPA.



"Tvárou v tvár nenávisti je viac ako kedykoľvek predtým potrebná naša vzájomná solidarita, keď vidíme hlboko znepokojujúci nárast antisemitských útokov po celom svete a - čo je takmer neuveriteľné - aj tu okolo nás v New Yorku," vyhlásil Guterres na slávnostnej ceremónii pri príležitosti 75. výročia oslobodenia tábora Auschwitz-Birkenau.



Šéf OSN pripomenul decembrový útok nožom v dome rabína v americkom štáte New York, pri ktorom prišlo o život päť ľudí a útok v židovskom obchode v New Jersey, ktorý si vyžiadal štyri obete na životoch.



Množstvo antisemitských útokov sa minulý rok v New Yorku zvýšilo o 21 percent. Francúzsko v roku 2018 zaznamenalo 74-percentný nárast a Británia 16-percentný.



Podľa Guterresa je preto potrebné prehodnotiť svoje vlastné predsudky, chrániť sa pred zneužitím technológií a byť bdelí voči akýmkoľvek náznakom toho, že nenávisť sa stáva bežnou praxou.



Guterres v pondelok na spomienkovom podujatí k výročiu oslobodenia Auschwitzu v sídle OSN v New Yorku privítal hostí, medzi ktorými boli aj ľudia, ktorí prežili holokaust. Generálny tajomník si obete holokaustu uctil zapálením sviece.



Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo na Twitteri napísal, že ministerstvo nadácii Auschwitz-Birkenau Foundation daruje dva milióny dolárov (viac ako 1,8 milióna eur) na údržbu pamätníka a múzea.