V New Yorku horel žeriav, jeho rameno zasiahlo mrakodrap

Požiar stavebného žeriavu v newyorskej štvrti Manhattan 26. júla 2023. Foto: TASR/AP

New York 26. júla (TASR) - Vysoký stavebný žeriav v newyorskej štvrti Manhattan začal v stredu ráno horieť a jeho rameno pri páde na ulicu zasiahlo budovu mrakodrapu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.Fotografie a videá zverejnené na sociálnych sieťach zachytávajú plamene šľahajúce z kabíny žeriavu mnoho desiatok metrov nad Desiatou avenue a 41. ulicou. Keď rameno žeriavu padalo, zasiahlo vrchné poschodia mrakodrapu na opačnej strane ulice.Incident sa stal krátko pred 08.00 h miestneho času a nie je známe, že by si vyžiadal nejaké zranenia.Hasiči sa pokúšali horiaci žeriav uhasiť hadicami zo strešnej plochy neďalekej budovy. Okolité ulice museli uzavrieť pre dopravu.Miesto požiaru v manhattanskej časti West Side je neďaleko veľkej, rušnej autobusovej stanice Port Authority a vchodu do Lincolnovho tunela popod rieku Hudson, cez ktorý prechádzajú autá do a zo štátu New Jersey.