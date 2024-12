ŠIALENÝ TAXIKÁR: Vrazil do šiestich chodcov na Manhattane

New York 26. decembra (TASR) - Vozidlo taxislužby vrazilo v stredu do šiestich chodcov v centre Manhattanu, uviedla newyorská polícia. Troch ľudí vrátane deväťročného dieťaťa museli so zraneniami hospitalizovať, informuje TASR podľa agentúry AP.



Polícia spresnila, že vodič taxíka podľa všetkého utrpel bližšie nešpecifikované zdravotné problémy, incident sa však naďalej vyšetruje.



Dve osoby vrátane deväťročného chlapca boli prevezené do nemocnice Weill Cornell Medical Center a ďalšia osoba bola prevezená do nemocnice Bellevue, uviedol hovorca polície. Ďalší traja ľudia, ktorých taxík zrazil, lekárske ošetrenie odmietli. Všetci boli v stabilizovanom stave, píše AP.



Taxík zrazil chodcov na chodníku približne o štvrtej hodine popoludní miestneho času. Vodič zostal na mieste nehody, uviedla newyorská polícia.



Na videozázname z miesta nehody bolo vidieť poškodené žlté vozidlo taxislužby na chodníku. Miesto bolo ohraničené policajnou páskou.