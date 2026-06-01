New York Times: USA v tichosti usmerňujú lode v Hormuzskom prielive
Autor TASR
Washington 1. júna (TASR) - Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) v tichosti usmerňuje lode snažiace sa preplaviť cez Hormuzský prieliv. Takto uplynulé tri týždne pomáhalo koordinovať plavbu desiatok komerčných plavidiel. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov o tom v pondelok informoval denník The New York Times (NYT).
Väčšina z približne 70 lodí podľa zdrojov vypla svoje telekomunikačné zariadenie, aby sa pri prechode úžinou do Perzského zálivu a z neho vyhli odhaleniu.
Irán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv v reakcii na americké a izraelské útoky a plavbu umožňuje tým lodiam, ktoré ju s ním koordinujú a zaplatia vysoké poplatky.
Predstavitelia odmietli povedať, akým plavidlám CENTCOM pomáhal koordinovať plavbu a akými trasami sa vybrali. Aspoň jedna cesta však podľa NYT nie je v blízkosti iránskeho pobrežia. Lodiam, ktoré tadiaľ preplávajú, podľa USA hrozí takmer istý útok iránskych dronov alebo rakiet.
Analytici v oblasti námornej dopravy tvrdia, že plavidlá usmerňované USA zrejme využívajú trasy, ktoré sú bližšie k Ománu.
Pred začiatkom konfliktu na Blízkom východe koncom februára preplávalo cez Hormuzský prieliv denne viac než 100 komerčných plavidiel. Aj keď koordinácia zo strany USA nepredstavuje žiadny veľký návrat predvojnového stavu, naznačuje, že niektorí majitelia lodí sú ochotní podstúpiť riziko a plaviť sa do Perzského zálivu a späť, uviedol NYT.
Americký prezident Donald Trump začiatkom mája oznámil spustenie vojenskej operácie Projekt sloboda, ktorá mala umožniť komerčným lodiam bezpečne opustiť Perzský záliv cez Hormuzský prieliv. Operáciu však zakrátko pozastavil po tom, ako Saudská Arábia odmietla americkej armáde udeliť povolenie na využívanie svojej leteckej základne a svojho vzdušného priestoru.
CENTCOM odvtedy povzbudzuje plavidlá, aby cez strategickú úžinu preplávali, neposkytuje im však námorný sprievod. Podľa spoločnosti Kpler od 1. marca do 19. mája preplávalo Hormuzským prielivom 895 lodí. Z tohto počtu využila iránsku trasu približne polovica.
