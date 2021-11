Newyorskí zamestnanci odmietajúci očkovanie prešli na neplatené voľno

New York 2. novembra (TASR) - Približne 9000 zamestnancov mesta New York si musí vziať neplatené voľno, pretože odmieta povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AP.



Vedenie mesta nariadilo povinné očkovanie proti covidu všetkým zamestnancom verejného sektora vrátane policajtov a hasičov. Povinnosť vstúpila do platnosti od pondelka 1. novembra.



Starosta New Yorku Bill de Blasio oznámil, že "nezaočkovaní zamestnanci dostanú neplatené voľno dovtedy, kým svojmu nadriadenému neukážu potvrdenie o vakcinácii."



De Blasio v pondelok na Twitteri napísal, že zaočkovať sa dalo už 91 percent zamestnancov mesta. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí tak urobili.



Pracovníci z niektorých kľúčových odvetví, ako napríklad polície či hasičského zboru, vyjadrujú nespokojnosť s nariadením o povinnom očkovaní, pripomína AP. Odborová organizácia v New Yorku zastupujúca policajtov proti tomuto nariadeniu podala žalobu.



Tisíce hasičov v meste nahlásili absenciu z dôvodu práceneschopnosti, čím podľa AP vyjadrujú nespokojnosť s opatrením. Šéf hasičského zboru v meste Daniel Nigro oznámil, že mimo prevádzky bolo 18 z celkového počtu 350 požiarnych zbrojníc v New Yorku a na mnohých ďalších bol nedostatok personálu.



Nigro podľa svojich slov hasičov, ktorí oznámili pracovnú neschopnosť, požiadal, aby svoje rozhodnutie prehodnotili. Ich absencia zasiahne obyvateľov mesta i kolegov, ktorí ich budú musieť nahrádzať.



Mesto podľa de Blasia podnikne kroky voči zamestnancom, ktorí na pracovnú neschopnosť nemajú primerané dôvody.