New York vrátil Taliansku 14 ukradnutých historických artefaktov

New York 3. februára (TASR) - Newyorskí predstavitelia vo štvrtok oznámili, že v rámci rozsiahleho vyšetrovania pašovania ukradnutých historických pamiatok vrátili Taliansku 14 artefaktov v hodnote 2,5 milióna dolárov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Úrad okresného prokurátora na Manhattane viedol uplynulé dva roky vyšetrovanie odcudzených pamiatok, ktoré sa dostali do zbierok rôznych múzeí a galérií v New Yorku – vrátane prestížneho Metropolitného múzea umenia.



Na ceremónii, na ktorej sa vo štvrtok zúčastnili aj taliansky generálny konzul a zástupcovia talianskej polície, bolo Rímu vrátených 14 antických artefaktov.



Okrem iného išlo o striebornú mincu zo sicílskej obce Naxos, ktorá bola vyrazená okolo roku 430 p.n.l. a jej súčasná hodnota sa odhaduje pol milióna dolárov. Taliani dostali späť aj keramickú nádobu vyrobenú okolo roku 510 p.n.l. a mramorovú hlavu rímskeho cisára Hadriána z roku 200 n.l.



Za krádežou uvedených predmetov sú známi priekupníci s umením Giacomo Medici a Giovanni Franco Becchina, ako aj Američan Robert Hecht, ktorý zomrel v roku 2012. Priekupníci spolupracovali so zločineckými gangami, ktoré rabovali hrobky na nedostatočne strážených archeologických náleziskách v celej oblasti Stredomoria.



Dovedna bolo Taliansku za posledných sedem mesiacov odovzdaných už 214 historických artefaktov, uviedol úrad prokuratúry na Manhattane. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že za ostatný rok bolo vrátených vyše 700 predmetov za viac ako 100 miliónov dolárov rôznym krajinám sveta vrátane Kambodže, Indie, Pakistanu, Egypta, Iraku či Grécka.



AFP pripomína, že New York bol celé desaťročia centrom nelegálneho obchodu s umeleckými predmetmi. Pracovná skupina vyšetrujúca tento druh trestnej činnosti bola v meste vytvorená v roku 2017.