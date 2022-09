New York vrátil Taliansku ukradnuté historické predmety za 19 miliónov

New York 7. septembra (TASR) - Prokuratúra v americkom meste New York vrátila Taliansku desiatky historických predmetov v hodnote približne 19 miliónov dolárov. Pochádzali z krádeží a niektoré z nich sa našli aj v Metropolitnom múzeu umenia (MET). TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



"Týchto 58 diel predstavujú tisícky rokov bohatej histórie, no priekupníci po celom Taliansku využili lupičov na ich krádež a naplnenie si vlastných vreciek," povedal prokurátor newyorského mestského obvodu Manhattan Alvin Bragg za účasti talianskych diplomatov a predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní.



"Príliš dlho ležali v múzeách, domoch a galériách, ktoré nemali žiadny oprávnený nárok na ich vlastníctvo," dodal Bragg počas ceremónie. Za posledných deväť mesiacov to bola už tretia takáto repatriácia.



Ukradnuté umelecké predmety kúpil Michael Steinhardt, jeden z najväčších svetových zberateľov starovekého umenia. Dostal "vôbec prvý doživotný zákaz získavania starožitností".



Niektoré predmety boli predané "nevedomým zberateľom a múzeám". Medzi nimi napríklad mramorová hlava gréckej bohyne Atény z roku 200 p.n.l. či pohár z roku 470 p.n.l.



Podľa prokuratúry sa kradlo na príkaz štyroch mužov, ktorí "viedli vysoko lukratívne zločinecké podniky a využívali miestnych lupičov na krádež (predmetov) z archeologických nálezísk po celom Taliansku. Mnohé boli nedostatočne strážené".



Podľa newyorskej prokuratúry sa v tomto rok vrátilo do 12 krajín takmer 300 umeleckých diel za viac ako 66 miliónov dolárov.