New York vrátil Taliansku vyše 40 ukradnutých historických artefaktov

New York 9. augusta (TASR) - Prokuratúra v meste New York vrátila Taliansku 42 historických predmetov v hodnote takmer 3,5 milióna dolárov, ktoré sa do USA dostali ilegálnym spôsobom. Sú medzi nimi aj 2500 rokov staré artefakty. TASR správu prevzala v stredu z agentúry AFP.



"Pokračujeme v odčinení škôd spôsobených desaťročiami dobre organizovaných sietí pašerákov starožitností po celom Taliansku," povedal prokurátor newyorského mestského obvodu Manhattan Alvin Bragg počas utorkovej ceremónie za účasti talianskych predstaviteľov.



Dodal, že od jeho nástupu do úradu v roku 2022 vrátili do Talianska viac ako 200 artefaktov.



Medzi nájdenými a vrátenými dielami je aj váza z regiónu Apúlia na juhu Talianska, ktorá pochádza z roku 335 p. n. l. Uvedený predmet do zahraničia prepašoval známy priekupník s umením Giacomo Medici.



Od roku 2017 newyorská prokuratúra odovzdala historické artefakty, ktoré boli ukradnuté z približne 20 krajín. Boli medzi nimi diela zo starovekého Grécka, Rímskej a Byzantskej ríše, Iraku, Číny, Indie a juhovýchodnej Ázie.