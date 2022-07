New York vyhlásil stav ohrozenia verejného zdravia pre opičie kiahne

New York 31. júla (TASR) - Úrady v New Yorku v sobotu vyhlásili stav ohrozenia verejného zdravia v dôsledku šírenia vírusu opičích kiahní a mesto označili za epicentrum epidémie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Vo vyhlásení newyorského starostu Erica Adamsa a komisára pre verejné zdravie Ashwina Vasana sa uvádza, že až 150.000 obyvateľov New Yorku môže byť ohrozených infekciou opičích kiahní. Vyhlásenie umožní úradom vydávať núdzové opatrenia, ktoré pomôžu spomaliť šírenie nákazy.



Guvernérka štátu New York Kathy Hochulová vyhlásila tento týždeň pre šírenie infekcie stav ohrozenia a miestne zdravotné úrady označili opičie kiahne za bezprostrednú hrozbu pre verejné zdravie.



Podľa údajov Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zaznamenal New York k 29. júlu 1345 prípadov nákazy opičími kiahňami. Druhý najväčší počet prípadov v USA zaznamenali v Kalifornii, a to 799.



Od mája bolo doteraz hlásených viac ako 22.000 prípadov opičích kiahní v takmer 80 krajinách, pričom v Afrike zaznamenali približne 75 úmrtí, ktoré mali pravdepodobne súvis s touto chorobou. Prvé úmrtia mimo afrických krajín ohlásili v piatok Brazília a Španielsko, ktoré potvrdilo jedno ďalšie úmrtie v nasledujúci deň.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň vyhlásila šírenie opičích kiahní vo svete za stav globálnej zdravotnej núdze. V minulosti k takémuto kroku pristúpila napríklad v súvislosti s pandémiou COVID-19 v roku 2020, vírusom zika v Latinskej Amerike v roku 2016 či s vírusom eboly v západnej Afrike v roku 2014.



Opičie kiahne sú pomerne zriedkavé ochorenie vyskytujúce sa väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky. Výskyt vírusu, ktorý ho spôsobuje, bol donedávna mimo afrického kontinentu evidovaný len zriedka. Od mája tohto roku sa však rozšíril aj do mnohých krajín Európy či do Severnej Ameriky.