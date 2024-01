New York žaluje autobusových dopravcov za prevoz migrantov z juhu USA

New York 5. januára (TASR) - Mesto New York podalo vo štvrtok žalobu voči 17 autobusovým dopravcom, ktorých obviňuje z nezákonného prevozu desiatok tisícov migrantov z južných hraníc USA do New Yorku. TASR správu prevzala z agentúry AP.



New York tieto spoločnosti obviňuje z účasti na presune migrantov, ktorý porušuje opatrenia o osobách v núdzi platné v štáte New York. Mesto žiada finančné odškodné, aby mohlo pokryť náklady na starostlivosť o približne 33.000 migrantov, ktorí do mesta prišli takýmito autobusmi v období od jari 2022. Viacerí republikánski guvernéri, vrátane Grega Abbotta v Texase, vtedy začali posielať migrantov do iných častí krajiny, pripomína AP.



Newyorský starosta Eric Adams uviedol, že mesto už nebude ďalej znášať náklady politických manévrov štátu Texas. Súdne konanie je podľa jeho slov varovaním pre všetkých, ktorí takýmto spôsobom porušujú zákon. Niektoré zo spoločností boli týmito krokmi zaskočené, píše AP.



Abbott štvrtkovú žalobu označil za jasné porušenie doložky, ktorá zaručuje ústavné právo na cestovanie. Všetci migranti, ktorí boli autobusmi alebo letecky prevezení do New Yorku, tak podľa jeho slov urobili dobrovoľne po tom, ako im americká vláda povolila zostať na území USA.