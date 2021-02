New York zasiahla najsilnejšia snehová víchrica od roku 2016

Roznášač jedla jazdí na bicykli po zasneženej ceste počas snehovej búrky na Manhattane v New Yorku 2. februára 2021. Foto: TASR/AP

New York 2. februára (TASR) - Snehová víchrica, ktorá v pondelok zasiahla americké mesto New York, priniesla najsilnejšie sneženie od roku 2016. Uviedla to v utorok americká Národná meteorologická služba (NWS). Informovala o tom agentúra DPA.V newyorskom Central Parku napadlo viac ako 43 centimetrov snehu a v susednom štáte New Jersey hlásili až 76 centimetrov. V dôsledku snehovej nádielky sa deti v New Yorku ďalší deň učili dištančne. V utorok ráno znova začali premávať vlaky a nadzemné metro.Na severovýchode USA, ktorý zasiahla víchrica sprevádzaná hustým snežením, po dvoch dňoch opäť na viacerých miestach spustili očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ktoré prerušila búrka.Počasie skomplikovalo vakcináciu aj v štáte Connecticut a v pobrežných oblastiach štátu Massachusetts, kde búrka prerušila druhú fázu očkovania.Núdzový stav v New Jersey, ktorý vyhlásil guvernér štátu Phil Murphy, zostal v platnosti aj v utorok. Guvernér Pennsylvánie Tom Wolf vyhlásil stav núdze, keď v niektorých oblastiach tohto štátu napadlo 76 centimetrov snehu.