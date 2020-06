New York zaviedol karanténu pre najviac nakazené štáty USA

New York 25. júna (TASR) - Americké štáty New York, New Jersey a Connecticut zaviedli 14-dňovú povinnú karanténu pre ľudí prichádzajúcich z tých štátov USA, ktoré za posledný týždeň zaznamenali najvyšší prírastok nových prípadov koronavírusu. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica CNN.



Opatrenie, ktoré platí od stredy, sa týka štátov Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Južná Karolína, Severná Karolína, Utah a Texas.



"Musíme zabezpečiť, že sa k nám vírus neprenesie lietadlom," povedal guvernér štátu New York Andrew Cuomo. "Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme mieru šírenia vírusu znížili a nechceme, aby sa znova zvýšila," povedal Cuomo.



Až 26 amerických štátov hlásilo v stredu za obdobie posledného týždňa nárast počtu prípadov v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Nárast počtu prípadov bol zvlášť vysoký v Kalifornii, Texase, Arizone a na Floride.