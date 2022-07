New York žiada WHO o zmenu stigmatizujúceho názvu opičích kiahní

New York 27. júla (TASR) - Mesto New York v utorok požiadalo Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o premenovanie vírusu opičích kiahní. Americká metropola chce takto predísť stigmatizácii pacientov, ktorí by potom mohli odkladať vyhľadanie lekárskej pomoci a zdravotnícku starostlivosť. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



WHO vyhlásila minulú sobotu šírenie opičích kiahní vo viac ako 70 krajinách sveta za stav globálnej zdravotnej núdze. AFP dodala, že v New Yorku sa vyskytlo viac prípadov tohto ochorenia ako v ktoromkoľvek inom meste v Spojených štátoch.



Komisár pre verejné zdravie mesta New York Ashwin Vasan sa v liste šéfovi WHO Tedrosovi Adhanomovi Ghebreyesusovi odvoláva na "bolestivú a rasistickú históriu, v rámci ktorej je terminológia ako (opičie kiahne) zakorenená pre farebné komunity".



Poukázal na to, že opičie kiahne v skutočnosti nevznikli u primátov, ako by sa mohlo z názvu zdať. Pripomenul aj negatívne dôsledky dezinformácií v začiatkoch epidémie HIV a rasizmus, ktorému čelili ázijské komunity a ktorý ešte zhoršil bývalý prezident Donald Trump, keď chorobu COVID-19 nazval "čínsky vírus".



"Pokračovanie v používaní termínu opičie kiahne na opis súčasnej epidémie môže traumatizujúce pocity rasizmu a stigmatizácie znovu vyvolať - najmä u černochov a iných farebných ľudí, ako aj u príslušníkov komunít LGBTQI+," upozornil Vasan. Pripustil, že nakazení by sa kvôli tomu mohli vyhýbať zdravotnej starostlivosti.



Opičie kiahne sú v strednej a západnej Afrike už dlho endemické. V Európe a Spojených štátoch sa doteraz šírili najmä medzi mužmi, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi.



Medzi prvé príznaky ochorenia môže patriť horúčka a únava, po niekoľkých dňoch sa na koži objavia vyrážky, ktoré sa môžu zmeniť na bolestivé kožné lézie naplnené tekutinou. Trvá niekoľko týždňov, kým sa zmenia na chrasty, ktoré potom odpadnú.



V Európe ani v Spojených štátoch zatiaľ neboli hlásené žiadne úmrtia. WHO v pondelok uviedla, že tento rok bolo v 75 krajinách zaznamenaných už viac ako 16.000 potvrdených prípadov nákazy opičími kiahňami. S návrhom na zmenu názvu vírusu, ktorý je príbuzný s eradikovaným vírusom kiahní, prišla WHO už v júni.