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Newsmax: Irán chcel zabiť Netanjahuovho syna Jaira na Floride
Jairovi, ktorý má po celý čas pri sebe ochranku, nariadili, aby okamžite odišiel. Nevzal si ani svoje veci. V súčasnosti žije v Izraeli.
Autor TASR
Tel Aviv 26. augusta (TASR) - Jair Netanjahu, syn izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, sa mal počas pobytu na Floride stať obeťou atentátu, ktorý údajne plánoval Irán. Informovala o tom americká televízna stanica Newsmax po tom, čo izraelský premiér tento týždeň vyhlásil, že Irán sa pokúsil zabiť jedného z jeho dvoch synov, píše TASR.
Zdroj z amerických bezpečnostných zložiek oboznámený s týmto prípadom pre spomínanú stanicu povedal, že Irán mal v úmysle zabiť 35-ročného Jaira Netanjahua v čase, keď žil v meste Hallandale Beach neďaleko Miami. Izraelská spravodajská služba sa podľa zdroja dozvedela o tomto pláne vlani v decembri a upozornila na to americké orgány.
Podľa tohto zdroja sa predpokladá, že iránski agenti už boli v teréne v oblasti Miami a sledovali Jaira a jeho rezidenciu. Jairovi, ktorý má po celý čas pri sebe ochranku, nariadili, aby okamžite odišiel. Nevzal si ani svoje veci. V súčasnosti žije v Izraeli.
Izraelská televízia Achšav 14 informovala, že niektoré médiá už niekoľko mesiacov vedia o tomto pokuse o zabitie premiérovho syna, no zverejnenie tejto informácie podliehalo vojenskej cenzúre.
Netanjahu informoval o pokuse o atentát, keď obhajoval rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktoré vláda prijala na ochranu jeho rodiny. „Preto táto bezpečnosť nie je luxus,“ konštatoval.
Izrael v júli predĺžil dohodu s tajnou službou Šin Bet, na základe ktorej bude zaisťovať bezpečnosť jeho synov a manželky Sary ešte najbližších päť rokov aj v prípade porážky v októbrových voľbách.
Iránska štátna televízia IRIB cez víkend odvysielala takmer trojminútové video, ktoré začína nápisom v angličtine: „Kde zabiť Barrona Trumpa?“ - najmladšieho syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa stanice CNN sú v tomto videu zobrazené miesta, kde je verejne známe, že 20-ročný Barron trávi čas - vrátane mrakodrapu Trump Tower na Piatej avenue v New Yorku.
Na konci videa rozprávač naznačuje, že ľudia „netrpezlivo čakajú, kedy dostanú našu odmenu vo výške desať miliónov dolárov“.
Americká tajná služba tvrdí, že vie o tomto videu. CNN konštatuje, že hoci v minulosti existovali hrozby voči prvej dáme Melanii Trumpovej, je to zrejme po prvý raz, čo je terčom hrozieb prezidentov najmladší syn.
Zdroj z amerických bezpečnostných zložiek oboznámený s týmto prípadom pre spomínanú stanicu povedal, že Irán mal v úmysle zabiť 35-ročného Jaira Netanjahua v čase, keď žil v meste Hallandale Beach neďaleko Miami. Izraelská spravodajská služba sa podľa zdroja dozvedela o tomto pláne vlani v decembri a upozornila na to americké orgány.
Podľa tohto zdroja sa predpokladá, že iránski agenti už boli v teréne v oblasti Miami a sledovali Jaira a jeho rezidenciu. Jairovi, ktorý má po celý čas pri sebe ochranku, nariadili, aby okamžite odišiel. Nevzal si ani svoje veci. V súčasnosti žije v Izraeli.
Izraelská televízia Achšav 14 informovala, že niektoré médiá už niekoľko mesiacov vedia o tomto pokuse o zabitie premiérovho syna, no zverejnenie tejto informácie podliehalo vojenskej cenzúre.
Netanjahu informoval o pokuse o atentát, keď obhajoval rozsiahle bezpečnostné opatrenia, ktoré vláda prijala na ochranu jeho rodiny. „Preto táto bezpečnosť nie je luxus,“ konštatoval.
Izrael v júli predĺžil dohodu s tajnou službou Šin Bet, na základe ktorej bude zaisťovať bezpečnosť jeho synov a manželky Sary ešte najbližších päť rokov aj v prípade porážky v októbrových voľbách.
Iránska štátna televízia IRIB cez víkend odvysielala takmer trojminútové video, ktoré začína nápisom v angličtine: „Kde zabiť Barrona Trumpa?“ - najmladšieho syna amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podľa stanice CNN sú v tomto videu zobrazené miesta, kde je verejne známe, že 20-ročný Barron trávi čas - vrátane mrakodrapu Trump Tower na Piatej avenue v New Yorku.
Na konci videa rozprávač naznačuje, že ľudia „netrpezlivo čakajú, kedy dostanú našu odmenu vo výške desať miliónov dolárov“.
Americká tajná služba tvrdí, že vie o tomto videu. CNN konštatuje, že hoci v minulosti existovali hrozby voči prvej dáme Melanii Trumpovej, je to zrejme po prvý raz, čo je terčom hrozieb prezidentov najmladší syn.