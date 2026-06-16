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Newsom tvrdí, že voči nemu a jeho manželke spustili vyšetrovanie
Kalifornský guvernér na sieti X uviedol, že federálni agenti klopali na dvere jeho priateľov a bývalých zamestnancov a žiadali od nich dokumenty.
Autor TASR
Washington/Sacramento 15. júna (TASR) - Demokratický guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom v pondelok vyhlásil, že federálne ministerstvo spravodlivosti voči nemu a jeho manželke spustilo politicky motivované vyšetrovanie. Vláda republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa sa podľa Newsoma na jeho osobu zamerala, keďže zvažuje kandidatúru na prezidenta v roku 2028. Upozornila na to agentúra AP, informuje TASR.
Kalifornský guvernér na sieti X uviedol, že federálni agenti klopali na dvere jeho priateľov a bývalých zamestnancov a žiadali od nich dokumenty. Newsom neposkytol žiadne podrobnosti o povahe vyšetrovania, ale podľa jeho úradu sa zdá, že sa vyšetrovanie v uplynulom období rozšírilo na „čoraz osobnejšie záležitosti týkajúce sa guvernérovej rodiny a profesijnej siete“.
„Donald Trump sa na mňa nezameriava iba kvôli mojim kritickým tweetom,“ povedal Newsom, ktorý na sociálnych sieťach Trumpa často zosmiešňuje. „Ide po mne, lebo zvažujem kandidatúru na prezidenta a pretože nenávidí, že ho neustále a opakovane kritizujem za jeho lži a podvody,“ uviedol.
Podľa AP nie je jasné čoho presne sa vyšetrovanie týka. Informovaný zdroj agentúry poprel existenciu vyšetrovania zameraného konkrétne na osobu guvernéra. Podľa jeho slov však prebieha viacero federálnych vyšetrovaní týkajúcich sa osôb z jeho okolia vrátane jedného súvisiaceho s daňami jeho manželky. Procesy sa vraj začali minulý rok na základe podnetov whistleblowerov v kalifornskej vláde a politické vedenie vo Washingtone sa na rozhodnutí o ich začatí nepodieľalo.
AP pripomína, že súčasná americká vláda je terčom kritiky pre podozrenia z vedenia viacerých politicky motivovaných procesov. Ministerstvo spravodlivosti už vyšetruje bývalého riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, generálnu prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú, bývalého riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Brennana alebo bývalého šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella.
„Každý, kto sa postavil proti Donaldovi Trumpovi, sa postupne ocitol na jeho zozname nepriateľov, a dnes sa s hrdosťou stávam jeho súčasťou,“ povedal Newsom.
Kalifornský guvernér na sieti X uviedol, že federálni agenti klopali na dvere jeho priateľov a bývalých zamestnancov a žiadali od nich dokumenty. Newsom neposkytol žiadne podrobnosti o povahe vyšetrovania, ale podľa jeho úradu sa zdá, že sa vyšetrovanie v uplynulom období rozšírilo na „čoraz osobnejšie záležitosti týkajúce sa guvernérovej rodiny a profesijnej siete“.
„Donald Trump sa na mňa nezameriava iba kvôli mojim kritickým tweetom,“ povedal Newsom, ktorý na sociálnych sieťach Trumpa často zosmiešňuje. „Ide po mne, lebo zvažujem kandidatúru na prezidenta a pretože nenávidí, že ho neustále a opakovane kritizujem za jeho lži a podvody,“ uviedol.
Podľa AP nie je jasné čoho presne sa vyšetrovanie týka. Informovaný zdroj agentúry poprel existenciu vyšetrovania zameraného konkrétne na osobu guvernéra. Podľa jeho slov však prebieha viacero federálnych vyšetrovaní týkajúcich sa osôb z jeho okolia vrátane jedného súvisiaceho s daňami jeho manželky. Procesy sa vraj začali minulý rok na základe podnetov whistleblowerov v kalifornskej vláde a politické vedenie vo Washingtone sa na rozhodnutí o ich začatí nepodieľalo.
AP pripomína, že súčasná americká vláda je terčom kritiky pre podozrenia z vedenia viacerých politicky motivovaných procesov. Ministerstvo spravodlivosti už vyšetruje bývalého riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho, generálnu prokurátorku štátu New York Letitiu Jamesovú, bývalého riaditeľa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johna Brennana alebo bývalého šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella.
„Každý, kto sa postavil proti Donaldovi Trumpovi, sa postupne ocitol na jeho zozname nepriateľov, a dnes sa s hrdosťou stávam jeho súčasťou,“ povedal Newsom.