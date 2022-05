Newsweek: Na prehliadke v Moskve nebol kľúčový generál Gerasimov

Moskva 9. mája (TASR) - Na záberoch z pondelkovej vojenskej prehliadky na Červenom námestí v Moskve nebolo vidieť náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova. Informoval o tom internetový portál amerického týždenníka Newsweek. Na jeho absenciu upozornila aj stanica BBC. Podľa západných vojenských expertov by počas akcie pripomínajúcej Deň víťazstva zrejme generál sedel po boku šéfa Kremľa Vladimira Putina.



Denník The New York Times s odvolaním sa na ukrajinských predstaviteľov informoval o tom, že Gerasimov ešte koncom apríla navštívil frontovú líniu na východe Ukrajiny v snahe o oživenie ruskej vojenskej ofenzívy v oblasti. Údajne tam unikol útoku, avšak utrpel zranenie. Moskva ani Washington túto informáciu nepotvrdili. O zdravotnom stave Gerasimova preto médiá a analytici iba špekulujú.



Gerasimov je podľa týždenníka Newsweek považovaný za jedného z troch ľudí vrátane Putina a ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorí plánovali inváziu na Ukrajinu.