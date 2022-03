Newsweek: Ukrajinská armáda zabila už 15. veliteľa ruských vojsk

Kyjev/New York 23. marca (TASR) - Ukrajinská armáda tvrdí, že počas bojov o juhoukrajinské mesto Mariupol zahynul ďalší z veliteľov ruských inváznych síl. Informoval o tom časopis Newsweek s tým, že ide už o 15. vysoko postaveného dôstojníka, ktorý bol zabitý počas bojov s ukrajinskou armádou. Ruské ministerstvo obrany sa k tejto správe nevyjadrilo a zatiaľ ju nebolo možné overiť z iných zdrojov.



Podľa ukrajinskej armády v bojoch o obliehaný Mariupol, ktorý je terčom intenzívneho ruského bombardovania a ostreľovania, padol plukovník Alexej Šarov, veliteľ 810. brigády ruskej námornej pechoty.



"Tohto veliteľa brigády ruskej námornej pechoty zlikvidovala naša armáda. A taký osud čaká každého..., kto sa pokúša zabíjať naše deti. My im to nezabudneme," napísal prostredníctvom aplikácie Telegram šéf vojenskej správy Odesy Serhij Bratčuk, ktorého vyjadrenie zverejnili ukrajinské médiá.



Newsweek požiadal o vyjadrenie ruské ministerstvo obrany, ktoré však nekomentovalo ani predchádzajúce správy o ruských generáloch a ďalších vysoko postavených dôstojníkoch zabitých na Ukrajine.



Ukrajina tvrdí, že od začiatku invázie 24. februára bolo zabitých už šesť z ruských generálov, ktorí velia inváznym vojskám. Americký magazín Foreign Policy na základe vlastnej analýzy dospel k záveru, že na Ukrajine padlo zatiaľ päť ruských generálov, čo by bol najvyšší počet od druhej svetovej vojny.



Podľa medializovaných informácií je Alexej Šarov zrejme už 15. Vysoko postaveným dôstojníkom ruskej armády zabitým počas bojov na Ukrajine. Predstavitelia západných tajných služieb však uvádzajú, že ich mohli padnúť už asi dve desiatky.



Vojenskí analytici považujú prítomnosť vysoko postavených veliacich dôstojníkov priamo na bojisku alebo v jeho blízkosti za dôkaz toho, že ruské operácie na Ukrajine nejdú podľa plánu, hoci Kremeľ stále tvrdí opak.