Newyorská Met zorganizuje ďalšie turné Ukrainian Freedom Orchestra

New York 10. júna (TASR) - Newyorská Metropolitná opera (Met) zorganizuje druhé turné Ukrainian Freedom Orchestra na znak solidarity s obeťami vojny na Ukrajine. Koncerty sa uskutočnia v ôsmich európskych mestách vrátane Berlína a Londýna, informovala v sobotu agentúra DPA.



Turné, ktoré Metropolitná opera organizuje v spolupráci s poľskou Národnou operou, odštartuje 20. augusta vo Varšave a po ďalších koncertoch v Poľsku, Nemecku, Švajčiarsku a Holandsku sa zavŕši 3. septembra v Londýne, uviedli v piatok predstavitelia Met.



Jedným z vrcholov turné bude koncert pod holým nebom v Berlíne, ktorý sa uskutoční na Deň nezávislosti Ukrajiny 24. augusta. Patronát nad celou akciou prevzala prvá dáma Ukrajiny Olena Zelenská a výťažok z turné bude rovnako ako vlani použitý na podporu ukrajinských umelcov.



Ukrainian Freedom Orchestra (Ukrajinský orchester slobody) vytvorili vlani ukrajinskí členovia európskych orchestrov a hudobníci z Kyjeva, Ľvova, Charkova, Odesy a ďalších miest Ukrajiny, ktorým ukrajinské ministerstvo kultúry udelilo výnimky z brannej povinnosti, čo im umožnilo opustiť krajinu.



Prvé turné 74-členného Ukrainian Freedom Orchestra (UFO), ktorý vedie kanadská dirigentka Keri-Lynn Wilsonová, prebehlo od 28. júla do 20. augusta 2022. Orchester vtedy okrem európskych metropol vystúpil aj v New Yorku a Washingtone.



Jadro členov súboru žije priamo na Ukrajine. Okrem zhruba desiatich hudobníkov bude zloženie telesa počas druhého turné rovnaké ako minulý rok.