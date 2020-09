Newyorská Metropolitná opera pre koronavírus zrušila celú sezónu

New York 24. septembra (TASR) - Svetoznáma newyorská Metropolitná opera (Met) sa pre hrozbu šírenia koronavírusu rozhodla zrušiť celú nadchádzajúcu sezónu. Takéto rozhodnutie prijala po prvý raz vo svojej takmer 140-ročnej histórii, informovala vo štvrtok agentúra AP.



Metropolitná opera by mala opäť otvoriť svoje brány až v septembri 2021, oznámilo v stredu jej vedenie.



Nová sezóna sa na tejto newyorskej opernej scéne mala pôvodne začať tento týždeň. Už 1. júna však predstavitelia opery oznámili, že jej otvorenie sa odkladá na 31. decembra. Teraz bola sezóna zrušená úplne.



Predchádzajúcu sezónu 2019/20 museli po vypuknutí koronavírusu v marci skrátiť. Odvtedy musela Metropolitná opera zrušiť už 276 prestavení, ako aj plánované medzinárodné turné svojho orchestra. Celkové finančné straty spôsobené pandémiou predstavitelia Met odhadujú na 154 miliónov dolárov (zhruba 132 miliónov eur).



Ďalšia sezóna by sa v Metropolitnej opere mala začať až 27. septembra 2021. Otvoriť by ju malo vôbec prvé dielo černošského autora uvedené na tejto prestížnej scéne: džezová opera Fire Shut Up in My Bones od skladateľa Terencea Blancharda.