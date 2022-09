Newyorská prokurátorka podala žalobu na Trumpa a jeho deti

New York 21. septembra (TASR) - Newyorská prokurátorka Letitia Jamesová v stredu podala žalobu na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a členov jeho rodiny v súvislosti s finančnými praktikami jeho rodinnej firmy. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Jamesová vo vyhlásení uviedla, že žalobu podáva proti Donaldovi Trumpovi, spoločnosti Trump Organization, členom vrcholového manažmentu a ďalším zainteresovaným subjektom. Dôvodom sú finančné podvody vykonávané s cieľom získať určité ekonomické výhody.



"V žalobe sa uvádza, že Trump a jeho deti Donald mladší, Ivanka a Eric nepravdivo nadhodnocovali čistú hodnotu Trump Organization, aby získali od bánk pôžičky za lepších podmienok, na aké by spoločnosť za bežných okolností nemala nárok," uviedla Jamesová. Dodala, že týmito praktikami sa Trumpova firma snažila získať daňové výhody či vyššie poistné krytie.



Americký exprezident sa podľa prokurátorky "nezákonne obohacoval a okrádal systém, teda aj všetkých nás, pričom tak robil s pomocou ostatných obžalovaných". Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Trumpove činy "porušili federálny trestný zákon aj predkladaním falošných vyhlásení finančným inštitúciám a bankovými podvodmi".



Trump v minulosti Jamesovú opakovane obvinil, že jej vyšetrovanie je politicky motivované. Vyhlásil tiež, že prokurátorka, ktorá je Afroameričanka, je údajne rasistka, pripomína The Guardian.