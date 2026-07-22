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Newyorská prokuratúra navrhla termín začiatku procesu s Madurom

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Na archívnej snímke z 18. júla 2024 venezuelský prezident Nicolás Maduro zdraví svojich podporovateľov na zhromaždení v Caracase. Foto: TASR/AP

Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním s Madurom a Floresovou.

Autor TASR
Washington 22. júla (TASR) - Newyorská prokuratúra v utorok navrhla termín začiatku procesu s venezuelským prezidentom Nicolásom Madurom a jeho manželkou Ciliou Floresovou na jún budúceho roka. Obaja sú obvinení z obchodovania s drogami, píše TASR na základe správy agentúry EFE.

Prokuratúra predložila návrh deň pred plánovaným tretím prípravným pojednávaním s Madurom a Floresovou. Podľa súdnych dokumentov, do ktorých nahliadla agentúra EFE, si strany ešte pred začiatkom procesu vymenia dôkazy, hoci je na to vyhradený čas aj po jeho začiatku.

Madura a Floresovú zadržali americké špeciálne jednotky v Caracase začiatkom januára a letecky previezli do New Yorku. Pred súdom sa zodpovedajú z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Venezuelský prezident údajne využíval svoju funkciu na zjednodušenie pašovania veľkého množstva kokaínu do USA. Maduro obvinenia odmieta.

Americké súdy nemusia mať právomoci prerokovať prípad Madura a Floresovej, vyplýva z nedávnej analýzy denníka The New York Times odvolávajúcej sa na bilaterálnu zmluvu medzi USA a Venezuelou z roku 1922. Obhajoba sa vzhľadom na okolnosti a postup pri zatknutí venezuelského prezidentského páru zrejme bude usilovať o zrušenie procesu.
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