Newyorská The Met otvorí len pre očkovaných divákov a účinkujúcich

New York 28. júla (TASR) - Newyorská Metropolitná opera bude vyžadovať, aby vstup na jej predstavenia počas nadchádzajúcej sezóny mali iba diváci a umelci plne zaočkovaní proti chorobe COVID-19.



Operný dom vo svojom vyhlásení spresnil, že všetci návštevníci, zamestnanci a členovia jeho orchestra a zboru sa budú musieť pred predstaveniami v sezóne 2021-22 preukázať potvrdením o zaočkovaní proti covidu, informovala v stredu agentúra AFP.



Deťom mladším ako 12 rokov, ktoré sa proti covidu zatiaľ neočkujú, vstup do The Met nebude umožnený, a to ani v prípade, keď by ich sprevádzal plne zaočkovaný dospelý.



Potvrdenie o zaočkovaní sa od divákov bude vyžadovať aj na koncerte, ktorý sa uskutoční 21. augusta v newyorskom Central Parku na oslavu opätovného "postocovidového" otvorenia sa mesta pre verejnosť. Medzi účinkujúcimi by mali byť Bruce Springsteen, Andrea Bocelli či Paul Simon.



Broadway nateraz od divákov či účinkujúcich nevyžaduje potvrdenie o očkovaní či teste, ale produkcie dvoch predstavení - Springsteen on Broadway a Pass Over - už oznámili, že diváci musia byť očkovaní.



Operný dom The Met, ktorý zamestnáva viac ako 3000 ľudí, je od vypuknutia epidémie koronavírusu v New Yorku v marci minulého roku zatvorený. Otvoriť by sa mal koncom septembra.



Oznámenie o opatreniach v The Met prichádza v čase, keď niektoré regióny Spojených štátov zvažujú povinné očkovanie vybraných skupín zamestnancov kvôli obavám z pribúdajúcich prípadov spôsobených delta variantom koronavírusu SARS-CoV-2.