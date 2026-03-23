Newyorské letisko LaGuardia zostáva po smrtiacej kolízii uzatvorené
Autor TASR
New York 23. marca (TASR) - Newyorské letisko LaGuardia zostane po pondelkovej kolízii lietadla a vozidla na vzletovej a pristávacej dráhe mimo prevádzky najmenej do 19.00 SEČ. Incident si vyžiadal dve obete a dvoch vážne zranených, informuje TASR podľa správ agentúr AFP, AP a DPA.
Lietadlo spoločnosti Jazz Aviation, prevádzkované spoločnosťou Air Canada, narazilo do vozidla Prístavného úradu New Yorku, ktoré zasahovalo pri inom incidente. O život pritom prišli pilot aj kopilot lietadla.
Letisko bezprostredne po incidente uzatvorili a najskôr ho opätovne otvoria o 14:00 h popoludní miestneho času (19.00 SEČ), môže sa to však zmeniť v závislosti od práce vyšetrovateľov, uviedla výkonná riaditeľka Prístavného úradu Kathryn Garcíová.
Ku kolízii došlo približne o 23.40 h miestneho času (04.40 h SEČ) na dráhe krátko po tom, čo lietadlo pristálo, uviedlo letisko LaGuardia v príspevku na platforme X s tým, že v prípade vozidla išlo o hasičské auto, ktoré zasahovalo pri separátnom incidente.
V čase zrážky práve pristávalo a pohybovalo sa rýchlosťou približne 48 km/h. Na sociálnej sieti TikTok bolo zverejnené video, na ktorom je vidieť lietadlo stojace na dráhe, pričom malo zdvihnutý nos a zdeformovaný spodok v prednej časti trupu.
Prvé informácie hovorili o štyroch zranených, následne však stanice CNN a NBC News uviedli, že zahynuli obaja piloti. Vo vozidle sa v čase kolízie nachádzali dve osoby, ktoré hospitalizovali so zlomeninami končatín. Ich stav je označovaný za „vážny“.
Podľa DPA utrpelo zranenia aj viacero pasažierov. Na palube stroja sa nachádzalo 76 ľudí vrátane štyroch členov posádky. Spolu hospitalizovali 41 ľudí, niektorých s „vážnymi zraneniami“, medzičasom však 32 z nich z nemocnice prepustili, dodala Garcíová.
Lietadlo smerovalo údajne z kanadského Montrealu do New Yorku. Letisko LaGuardia sa primárne využíva na domáce lety v rámci Spojených štátov.
