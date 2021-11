Newyorské múzeum vrátilo Nigérii odcudzené pamiatky

New York 23. novembra (TASR) - Newyorské Metropolitné múzeum umenia (MET) oficiálne vrátilo Nigérii tri historické umelecké artefakty, ktoré boli odcudzené a vyvezené z krajiny počas britskej vojenskej okupácie v 19. storočí. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Ide o dve mosadzné plakety zo 16. storočia a mosadzný odliatok hlavy pochádzajúci zo 14. storočia z niekdajšej Beninskej ríše - ktorá sa nachádzala na území dnešnej južnej Nigérie.



Po tom, čo boli tieto predmety v roku 1897 odcudzené, dostali sa do zbierky Britského múzea v Londýne, kde boli do 50. rokov minulého storočia, až kým ich Spojené kráľovstvo nevrátilo Národnému múzeu v nigérijskom Lagose.



Neskôr sa tieto diela za nejasných okolností objavili na trhu s umením a skončili v rukách súkromného investora, ktorý ich daroval v roku 1991 múzeu MET v New Yorku.



Odovzdanie umeleckých predmetov, ktoré bolo avizované už v júni, v pondelok svojím podpisom oficiálne potvrdil riaditeľ MET Max Hollein. "Metropolitné múzeum s potešením iniciovalo návrat týchto diel a zaviazalo sa k transparentnosti a zodpovednému zberateľstvu kultúrnych diel," uviedol.



V tlačovom vyhlásení sa tiež uvádza, že MET uzavrelo s Nigériou i dohodu, ktorá formálne potvrdí ich spoluprácu pri zapožičiavaní umeleckých diel a výmene odborných znalostí.



AFP pripomína, že problém návratu umeleckých diel, ktoré z Afriky odcudzili vojaci koloniálnych mocností, sa týka inštitúcií po celom západnom svete vrátane Francúzska, Nemecka či Británie.