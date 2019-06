Newyorský starosta De Blasio označil Trumpa za dvojča Putina

Aktuálne sa tento newyorský starosta uchádza o prezidentskú nomináciu americkej Demokratickej strany pre voľby v roku 2020, vďaka čomu je potenciálnym Trumpovým rivalom, pripomína DPA.

Londýn 3. júna (TASR) - Amerického prezidenta Donalda Trumpa niekoľko hodín po jeho prílete na trojdňovú návštevu Británie kritizovali starostovia Londýna i New Yorku. Tých totiž krátko predtým Trump nazval "hlúpymi a nekompetentnými", píše agentúra DPA.



Londýnskeho starostu Sadiqa Khana označil americký prezident v pondelok dopoludnia na Twitteri za absolútneho úbožiaka, pričom dodal, že mu pripomína "veľmi hlúpeho a nekompetentného" starostu New Yorku Billa de Blasia. V neskoršom rozhovore pre americké médiá povedal, že Khan je De Blasiovým "dvojčaťom, ibaže (čo sa týka výšky) menším".



Trump takýmto spôsobom reagoval na predchádzajúcu Khanovu kritiku svojej osoby i kritiku, ktoré Khan prostredníctvom britských médií adresoval britskej vláde za to, že umožnila Trumpovi štátnu návštevu s "červeným kobercom".



Kancelária londýnskeho starostu nazvala následné výroky amerického prezidenta "detinskými urážkami". "Vaše hodnoty a to, čo predstavujete, sú úplným opakom londýnskych hodnôt a hodnôt tejto krajiny," reagoval následne aj samotný Khan, ktorý je členom britskej opozičnej Labouristickej strany, vo videozázname zverejnenom na webstránke časopisu Elle.



Samotný De Blasio, ktorý, ako upozorňuje agentúra DPA, meria 196 centimetrov, v reakcii na Twitteri napísal, že "Trump je dvojčaťom (ruského prezidenta Vladimira) Putina, ibaže jeho prezidentský mandát bude (čo sa týka dĺžky) menší". De Blasio je dlhodobým verejným kritikom Trumpa.



Aktuálne sa tento newyorský starosta uchádza o prezidentskú nomináciu americkej Demokratickej strany pre voľby v roku 2020, vďaka čomu je potenciálnym Trumpovým rivalom, pripomína DPA.



Agentúra AP pripomína, že Trump vedie s Khanom slovný spor už od roku 2016, keď sa stal Khan prvým moslimským starostom Londýna, a Trumpa, ktorý krátko po tom nastúpil do prezidentského úradu, kritizoval v súvislosti s jeho avizovaným zákazom vstupu do USA pre občanov viacerých prevažne moslimských krajín.